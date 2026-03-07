Про це Мадяр написав у своєму фейсбуці. Він досить гостро висловився про співпрацю Орбана з росіянами.

Як росіяни допомагають Орбану?

Мадяр навів дані, що співробітники російської військової розвідки (ГРУ) кілька тижнів тому прибули до Будапешта. Їхнє завдання – вплинути на результати виборів в Угорщині, як вони пробували зробити це в Молдові.

Абсолютно безпрецедентним є те, що влада, яка стоїть на межі падіння, хоче вплинути на вибори в Угорщині за допомогою зовнішнього втручання в своїх інтересах. Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити цю акцію і вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям!

– написав опозиціонер.

Він підкреслив: Орбан перший із часів Яноша Кадара, хто запрошує росіян до Угорщини.

Довідка. Сталініст Янош Кадар у 1956 році вирішив співпрацювати з радянськими окупантами. Заїхавши тоді в Будапешт на танках із зірками, він став главою маріонеткового уряду.

Опозиція вимагає негайно припинити зовнішнє втручання у вибори в Угорщині та негайно скликати комітету національної безпеки. Також серед вимог інформувати громадськість про інцидент.

"І як майбутній керівник уряду я вимагаю негайної інформації про те, яку інформацію про російське втручання отримав уряд Угорщини від служб союзних країн і чому досі не вжив заходів у зв'язку з безпрецедентною російською акцією. Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме нашу країну жодним загрозам зі сходу, чи то від Путіна, чи від Зеленського. Національний інтерес полягає в тому, щоб Угорщина залишалася стабільним, передбачуваним і надійним партнером для своїх союзників", – висловився Мадяр.

Лідер партії "Тиса" додав, що відчайдушні дії Віктора Орбана послаблюють безпеку і суверенітет Угорщини. Він також нагадав, що країна відзначатиме річницю революції, коли люди повстали проти окупаційної радянської влади.

Цікаво! Політична зірка Віктора Орбана зійшла саме завдяки цим подіям. Замолоду він уславився промовою під час перепоховання Імре Надя та інших убитих політиків. Тоді, ще в 1989 році, Орбан вимагав від СРСР вивести війська з Угорщини.

Цього року ми відзначаємо 70-ту річницю 1956 року. Угорці не будуть байдуже дивитися, як Віктор Орбан запрошує до нас росіян. Кожен угорський патріот повинен піти голосувати 12 квітня, щоб Орбан і росіяни побачили волю угорців навіть з Місяця. Хай живе вільна, незалежна, європейська Угорщина! Росіяни, геть!

– акцентував Петер Мадяр.

Зверніть увагу! Орбан намагається представити Петера Мадяра іноземним агентом впливу. На думку політолога Олега Саакяна, яку він висловив в ефірі 24 Каналу, не слід емоційно реагувати на заяви Орбана.

Російське ГРУ готує диверсії у Європі

