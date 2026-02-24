Кремлівська кампанія саботажу проти європейських союзників України посилюється. Про це повідомили в The New York Times.

Як росіяни залучають населення до диверсій в Європі?

Олексій Колосовський – один з російських агентів, який залучає до диверсій простих громадян. За допомогою російських розвідників він контролював планування та виконання нещодавніх змов у Польщі, Литві, Великій Британії та Німеччині.

Видання повідомило, що Колосовський, перебуваючи на своїй базі в Краснодарі, організував доставку детонаторів і обладнання для виготовлення вибухових пристроїв до камер зберігання на залізничних станціях.

Український підліток Данило Бардадім 8 травня 2024 року розмістив один з таких пристроїв в магазині IKEA у Вільнюсі. Хлопця заарештували через декілька днів, коли той їхав в Ригу з метою розмістити вибухівку.

Одразу після цього, група диверсантів влаштувала пожежу біля Варшави, внаслідок чого було знищено понад 1000 малих підприємств. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що це була робота російського ГУР.

Колосовський також намагався "виправдати" свою роботу. Він писав в соцмережі, що це все відбувається через його "небажання підтримувати нацистів".

Що ще відомо про диверсії в Європі?