Про це розповів начальник Служби державної безпеки (СДБ) Нормундс Межвієтс, якого цитує Delfi.

Як працюють російські спецслужби у Латвії?

Основна мета російських спецслужб – військові об'єкти та критично важливі об'єкти інфраструктури.

У 2025 році у Латвії було кілька інцидентів, щодо яких триває слідство і до яких може бути причетна Росія.

"У жодному з цих інцидентів не було завдано істотних збитків інтересам національної безпеки Латвії", – водночас зазначив Межвієтс.

Один із таких випадів стосується групи осіб, яка підпалила фірму, що виконує оборонний проєкт. Сам інцидент стався ще у 2023, а у 2025 підозрюваних вдалося знайти.

Встановлено, що ті самі люди планували палити вантажівки з українськими номерами на території об'єкта критичної інфраструктури.

У них був цілий список потенційних цілей для диверсій: меморіали, об'єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами та військові об'єкти.

Межвієтс розповів, що росіяни вербують осіб, які займалися незаконною діяльністю та сиділи у в'язниці.

Крім того, ці люди пов'язані певними кримінальними корпоративними зв'язками. У них широке коло контактів і знайомих зі схожими інтересами. Тому, завербувавши одну таку людину, є широкі можливості для того, щоб на неї спиратися і залучити до подібної діяльності ряд інших людей, з якими вона знайома,

– додав начальник Служби державної безпеки.

За його словами, збором інформації та організацією диверсій за гроші займаються не лише колишні в'язні чи наркозалежні, але є й ті, хто добровільно надає інформацію з ідеологічних мотивів.

Наразі під вартою перебувають 4 особи, затримані на початку 2026 року, – троє громадян Латвії та один іноземець.

Їх підозрюю у шпигунстві. Вони цілеспрямовано збирали відомості розвідувального характеру про цивільну та військову критичну інфраструктуру Латвії, а також осіб, організацій, які беруть участь у діяльності на підтримку України.

Втім, кількість затриманих може зрости, адже наразі у полі зору СДБ перебувають ще кілька осіб.

"Вже кілька років ми бачимо досить запеклі спроби російської сторони створити тут групи нових лідерів, молодих людей, освічених, які могли б надалі очолити ці так звані організації співвітчизників, координувати організації російськомовного населення для досягнення російських цілей", – зазначив голова СДБ.

