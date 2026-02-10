Про це розповів начальник Служби державної безпеки (СДБ) Нормундс Межвієтс, якого цитує Delfi.
Як працюють російські спецслужби у Латвії?
Основна мета російських спецслужб – військові об'єкти та критично важливі об'єкти інфраструктури.
У 2025 році у Латвії було кілька інцидентів, щодо яких триває слідство і до яких може бути причетна Росія.
"У жодному з цих інцидентів не було завдано істотних збитків інтересам національної безпеки Латвії", – водночас зазначив Межвієтс.
Один із таких випадів стосується групи осіб, яка підпалила фірму, що виконує оборонний проєкт. Сам інцидент стався ще у 2023, а у 2025 підозрюваних вдалося знайти.
Встановлено, що ті самі люди планували палити вантажівки з українськими номерами на території об'єкта критичної інфраструктури.
У них був цілий список потенційних цілей для диверсій: меморіали, об'єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами та військові об'єкти.
Межвієтс розповів, що росіяни вербують осіб, які займалися незаконною діяльністю та сиділи у в'язниці.
Крім того, ці люди пов'язані певними кримінальними корпоративними зв'язками. У них широке коло контактів і знайомих зі схожими інтересами. Тому, завербувавши одну таку людину, є широкі можливості для того, щоб на неї спиратися і залучити до подібної діяльності ряд інших людей, з якими вона знайома,
– додав начальник Служби державної безпеки.
За його словами, збором інформації та організацією диверсій за гроші займаються не лише колишні в'язні чи наркозалежні, але є й ті, хто добровільно надає інформацію з ідеологічних мотивів.
Наразі під вартою перебувають 4 особи, затримані на початку 2026 року, – троє громадян Латвії та один іноземець.
Їх підозрюю у шпигунстві. Вони цілеспрямовано збирали відомості розвідувального характеру про цивільну та військову критичну інфраструктуру Латвії, а також осіб, організацій, які беруть участь у діяльності на підтримку України.
Втім, кількість затриманих може зрости, адже наразі у полі зору СДБ перебувають ще кілька осіб.
"Вже кілька років ми бачимо досить запеклі спроби російської сторони створити тут групи нових лідерів, молодих людей, освічених, які могли б надалі очолити ці так звані організації співвітчизників, координувати організації російськомовного населення для досягнення російських цілей", – зазначив голова СДБ.
Російські шпигуни у світі
В ексклюзивній колонці для 24 Каналу Олег Савицький, стратегічний радник Razom We Stand, розповів, як Росія працює через науковців у ЄС. Наприклад, однією з ключових фігур є Катя Яфімава – багаторічна дослідниця європейських газових ринків, співробітниця Оксфордського Інституту Енергетичних Досліджень та з 2025 року віцеголова Групи експертів за газу Європейської Економічної Комісії ООН. Протягом майже 20 років її публічні позиції системно збігалися з ключовими інтересами "Газпрому" та Росії.
Окрім того, влітку 2025 в Аргентині затримали групу росіян, пов'язаних з Євгенієм Пригожиним. Ті проводили дезінформаційні операції в інтересах Кремля. Російська агентурна мережа діяла, зокрема, через організацію La Compañía.
До шпигунства Росія також залучає свою церву. Зокрема, храм РПЦ у Швеції підозрюється у шпигунстві через своє розташування поруч з аеропортом та обмежений доступ для відвідувачів і наявність камер спостереження. А настоятель церкви Павло Макаренко має зв'язки з російською розвідкою, був засуджений за фінансові шахрайства і отримав медаль за службу розвідці.