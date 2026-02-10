Об этом рассказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс, которого цитирует Delfi.
Как работают российские спецслужбы в Латвии?
Основная цель российских спецслужб – военные объекты и критически важные объекты инфраструктуры.
В 2025 году в Латвии было несколько инцидентов, по которым ведется следствие и к которым может быть причастна Россия.
"Ни в одном из этих инцидентов не был нанесен существенный ущерб интересам национальной безопасности Латвии", – одновременно отметил Межвиетс.
Один из таких случаев касается группы лиц, которая подожгла фирму, выполняющую оборонный проект. Сам инцидент произошел еще в 2023, а в 2025 подозреваемых удалось найти.
Установлено, что те же люди планировали жечь грузовики с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры.
У них был целый список потенциальных целей для диверсий: мемориалы, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.
Межвиетс рассказал, что россияне вербуют лиц, которые занимались незаконной деятельностью и сидели в тюрьме.
Кроме того, эти люди связаны определенными криминальными корпоративными связями. У них широкий круг контактов и знакомых со схожими интересами. Поэтому, завербовав одного такого человека, есть широкие возможности для того, чтобы на него опираться и привлечь к подобной деятельности ряд других людей, с которыми он знаком,
– добавил начальник Службы государственной безопасности.
По его словам, сбором информации и организацией диверсий за деньги занимаются не только бывшие заключенные или наркозависимые, но есть и те, кто добровольно предоставляет информацию по идеологическим мотивам.
Сейчас под стражей находятся 4 человека, задержаны в начале 2026 года, – трое граждан Латвии и один иностранец.
Их подозреваю в шпионаже. Они целенаправленно собирали сведения разведывательного характера о гражданской и военной критической инфраструктуре Латвии, а также лиц, организаций, участвующих в деятельности в поддержку Украины.
Впрочем, количество задержанных может возрасти, ведь сейчас в поле зрения СГБ находятся еще несколько человек.
"Уже несколько лет мы видим достаточно ожесточенные попытки российской стороны создать здесь группы новых лидеров, молодых людей, образованных, которые могли бы в дальнейшем возглавить эти так называемые организации соотечественников, координировать организации русскоязычного населения для достижения российских целей", – отметил председатель СГБ.
Российские шпионы в мире
В эксклюзивной колонке для 24 Канала Олег Савицкий, стратегический советник Razom We Stand, рассказал, как Россия работает через ученых в ЕС. Например, одной из ключевых фигур является Катя Яфимава – многолетняя исследовательница европейских газовых рынков, сотрудница Оксфордского Института Энергетических Исследований и с 2025 года вице-председатель Группы экспертов по газу Европейской Экономической Комиссии ООН. В течение почти 20 лет ее публичные позиции системно совпадали с ключевыми интересами "Газпрома" и России.
Кроме того, летом 2025 года в Аргентине задержали группу россиян, связанных с Евгением Пригожиным. Те проводили дезинформационные операции в интересах Кремля. Российская агентурная сеть действовала, в частности, через организацию La Compañía.
К шпионажу Россия также привлекает свою церковь. В частности, храм РПЦ в Швеции подозревается в шпионаже из-за своего расположения рядом с аэропортом и ограниченного доступа для посетителей и наличия камер наблюдения. А настоятель церкви Павел Макаренко имеет связи с российской разведкой, был осужден за финансовые мошенничества и получил медаль за службу разведке.