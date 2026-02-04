В Париже планируют выступить Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорий Соколов, Николай Луганский, Дмитрий Маслов. Об этом сообщило Посольство Украины во Франции.

Некоторые из них выступали перед российскими военными и получали из рук Путина ордена за вклад в продвижение империалистической, колониальной и убийственной пропаганды. Теперь они приглашены, чтобы замылить глаза французской публике,

– отмечают в посольстве.

В заявлении добавляют, что культура остается таким же оружием, как танки или ракеты, и является частью информационной войны России против Украины. Ведь российские артисты, выступающие за рубежом, оправдывают агрессию и кремлевские нарративы и продвигают эти циничные мысли в мире.

Описывать российскую культуру сейчас как "нейтральную" в посольстве назвали "циничной отбеливающей операцией.

Посольство Украины обратилось в МИД Франции и Министерство культуры с призывом к французским партнерам принять меры и отреагировали на попытку толерирования российской пропаганды.

Культура должна служить правде и свободе, а не оправдывать российскую агрессию и военные преступления,

– заключают в посольстве.

Выступления россиян в парижском театре запланированы с марта по июнь / Фото с сайта театра

Добавим, что на днях Посол Украины во Франции Вадим Омельченко имел встречу с Габриэлем Атталем, Президентом группы дружбы Франция – Украина в Национальном собрании Франции. В ходе разговора украинец поднял вопрос российских "художественных" пропагандистских мероприятий во Франции. Атталь с беспокойством отреагировал и пообещал обратить на это внимание.

