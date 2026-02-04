M1SHKA получил приглашение от пуэрто-риканского артиста Bad Bunny. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме.
Украинский музыкант работал над альбомом Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos, что в этом году победил на Грэмми, пишет МУЗВАР. M1SHKA пригласили на престижное событие 16 января, однако ему не удалось получить разрешение на выезд.
Для мира это "спонтанно". Для украинца – часто просто нереально успеть с документами и разрешениями. Украина уже звучит на мировой сцене – но физически быть там иногда сложнее, чем сделать работу, за которую тебя туда зовут,
– поделился продюсер.
M1SHKA добавил, что похожая ситуация произошла в 2023 году. Он выиграл Грэмми за работу над альбомом Motomami певицы Rosalía, но не смог попасть на церемонию, потому что находился на службе в Украине.
Кто победил на Грэмми-2026?
- Музыкальная церемония состоялась 1 февраля в Лос-Анджелесе. Академия звукозаписи объявила победителей в 95 категориях.
- Главным триумфатором стал Кендрик Ламар, который получил 5 статуэток. Он побил рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории Грэмми.
- Главную награду – "Альбом года" – получил певец Bad Bunny. Это историческая победа, ведь впервые испаноязычная пластинка получила приз. Среди других победителей: Билли Айлиш, Леди Гага, Лола Янг и другие.