Об этом украинский бренд сообщил на своей странице в инстаграме. На Грэмми-2026 Карпентер исполнила трек Manchild из своего последнего альбома Man's Best Friend.

Горжусь быть частью такой грандиозной ночи, как Грэмми, с самой мечтательной Сабриной Карпентер,

– говорится в заметке Руслана Багинского.

Для Грэмми Карпентер выбрала белый образ: шляпу, куртку с блестками, шорты и высокие сапоги. Сцена была оформлена в стиле аэропорта. Вместе с певицей выступали танцоры и музыканты.

Полное выступление Sabrina Carpenter's 'Manchild' на 2026 #GRAMMY Awards.



pic.twitter.com/Ap1K7lr4QG - Sabrina Carpenter Daily (@SCdailyupdates) 2 февраля, 2026

Сабрина была номинирована в шести категориях. Песня Manchild попала в категории "Запись года", "Песня года", "Лучшее сольное исполнение поп-композиции" и "Лучший музыкальный клип", а альбом Man's Best Friend боролся за победу в категориях "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом", пишет ELLE.

