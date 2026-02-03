Об этом сообщает журнал People. Уоррен боролся за победу в категории "Лучший новый артист", однако награду получила английская певица и автор песен Оливия Дин.

25-летний Алекс Уоррен выступал на Грэмми-2026 со своим хитом Ordinary. Однако у него возникли проблемы с внутриканальными слуховыми аппаратами, которые помогают певцам слышать себя в шумном помещении.

Артист пытался решить ситуацию, продолжая петь. В начале припева Уорен снял наушник. Иногда он не попадал под музыку, а также немного волновался. Однако зрители в зале поддерживали Алекса.

В конце выступления артист поднялся над сценой на механическом подъемнике.

Впоследствии Уоррен опубликовал видео в тиктоке, в котором отреагировал на технические проблемы, произошедшие во время его выступления на Грэмми-2026. "Такое случается только со мной", – написал он.

Какой была жизнь Алекса Уоррена до популярности?