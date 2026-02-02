Среди них: Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, Джастин и Хейли Бибери, Джони Митчелл, Kehlani, Марго Прайс, Джастин Вернон, Самара Джой, Эми Аллен. Об этом сообщает WWD.
В течение сезона награждения значки Ice Out носили и другие мировые знаменитости, в частности Ариана Гранде, Натали Портман, Джин Смарт, Оливия Уайлд и Наташа Лионн. Так, они поддержали протесты против сотрудников ICE в Миннесоте и по всей Америке.
Джастин и Хейли Бибери со значком Ice Out на красной дорожке Грэмми-2026 / Фото Getty Images
Билли Айлиш с братом со значком Ice Out на Грэмми-2026 / Фото Getty Images
Джони Митчелл со значком Ice Out на Грэмми-2026 / Фото Getty Images
Некоторые звезды также выразили поддержку иммигрантам на фоне иммиграционной политики администрации Дональда Трампа и кампании массовой депортации в своих речах, в частности победители Грэмми-2026 Бэд Банни и Оливия Дин, пишет ABC.
Оливия Дин получила награду в категории "Лучший новый артист". В речи она вспомнила иммигрантскую историю своей семьи. Отец певицы является британцем, а мать имеет ямайское и гаянское происхождение.
Я здесь как внучка иммигранта. Я – порождение храбрости, и я думаю, что эти люди заслуживают того, чтобы их отмечали. Мы ничто друг без друга,
– сказала она.
Бэд Банни стал победителем в категории "Альбом года".
Прежде чем я поблагодарю Бога, я скажу: Ice Out. Мы не дикари, мы не животные. Мы люди, и мы американцы,
– сказал рэпер со сцены и получил громкие аплодисменты.
Пуэрто-риканский певец также призвал бороться с ненавистью любовью.
Ненависть становится сильнее с большей ненавистью. Единственное, что сильнее ненависти, – это любовь. Поэтому, пожалуйста, нам нужно быть другими. Если мы боремся, мы должны делать это с любовью. Мы не ненавидим их – мы любим свою семью. Не забывайте об этом. Вот как мы это делаем, с любовью,
– подчеркнул он.
Бэд Банни посвятил награду "всем людям, которым пришлось покинуть свою родину, свою страну, чтобы следовать своим мечтам".
Против иммиграционной политики администрации президента США в своих речах также высказались Билли Айлиш, Shaboozey, Kehlani, передает AP.
Протесты в США против ICE: главное
7 января во время протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) открыл огонь и смертельно ранил женщину.
В Министерстве внутренней безопасности утверждают, что она пыталась въехать на офицеров на своем авто. В ведомстве добавили, что агент использовал оружие, потому что видел реальную угрозу своей жизни и жизни других.
Телеканал CBS сообщал, что погибшей является 37-летняя Рене Гуд – гражданка США и жительница Миннеаполиса.
24 января в Миннеаполисе федеральные иммиграционные агенты снова застрелили человека. Начальник полиции города Брайан О'Гара рассказал, что убитым оказался гражданин США Алекс Джеффри Претти.
В то же время Дональд Трампа действия ICE поддерживает.