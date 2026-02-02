Академия звукозаписи США объявила победителей Грэмми ночью 1 февраля и вручила награды в 95 категориях. Об этом сообщает Associated Press.

Интересно Первые скандалы и прогнозы на победителя: все, что нужно знать о нынешнем Нацотборе

Одним из триумфаторов премии в 2026 году стал рэпер Кендрик Ламар – он победил в пяти номинациях, указывает Variety. В частности, за лучшую рэп-песню, лучший рэп-альбом и запись года. Так он стал самым титулованным рэпером и обошел рекорд Jay-Z.

В главных категориях победы одержали и другие звезды. Певец Bad Bunny получил статуэтку за свой альбом – это впервые испаноязычная пластинка получила главный приз.

Билли Айлиш торжествовала в категории "Песня года" за Wildflower, а Леди Гага получила награды за хит Abracadabra. Лола Янг победила за трек Messy.

Выступление Леди Гаги на Грэмми-2026: смотрите видео онлайн

Церемония самой престижной премии также была довольно политизированной. Многие победители и гости произносили эмоциональные речи, а некоторые пришли со значками "ICE out" ("Долой ICE").

Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: "Долой ICE!"

– сказал Bad Bunny в начале церемонии.

Исполнитель говорил об иммиграционной службе ICE, агенты которой в начале января убили двух человек. Агрессивная миграционная политика Белого дома вызвала массовые протесты в крупных городах.

Билли Айлиш также заявила, что все должны и в дальнейшем "бороться и выходить на протесты".

Полный список победителей премии Грэмми

Главные награды

Песня года: Билли Айлиш – Wildflower

Рекорд года: Кендрик Ламар с участием SZA – Luther

Альбом года: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Лучший новый артист: Оливия Дин

Поп и танцевальная музыка

Лучшее сольное поп-выступление: Леди Гага – Mayhem

Лучшее сольное поп-выступление: Лола Янг – Messy

Лучшее выступление поп-дуэта/группы: Синтия Эриво и Ариана Гранде – Defying Gravity

Лучшая танцевальная/поп-запись: Леди Гага – Abracadabra

Лучшая танцевальная/электронная запись: Tame Impala – End Of Summer

Лучший танцевальный/электронный альбом: FKA Twigs – Eusexua

Лучший традиционный поп-вокальный альбом: Laufey – A Matter Of Time

Латиноамериканская музыка

Лучший латиноамериканский поп-альбом: Natalia Lafourcade – Cancionera

Лучший альбом городской музыки: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Рок и металл

Лучшее рок-исполнение: Yungblud с участием Нуно Беттенкура, Фрэнка Белло, Адама Вейкмана, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Лучшая рок-песня: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Лучший рок-альбом: Turnstile – Never Enough

Лучший альбом альтернативной музыки: The Cure – Songs Of A Lost World

Лучшее выступление в жанре альтернативной музыки: The Cure – Alone

Лучшее исполнение металла: Turnstile – Birds

Рэп

Лучшее рэп-исполнение: Clipse, Pusha T & Malice с участием Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Лучшее мелодичное рэп-исполнение: Кендрик Ламар с SZA – Luther

Лучшая рэп-песня: Кендрик Ламар с участием Лефти Ганплея – TV Off

Лучший рэп-альбом: Кендрик Ламар – GNX

Кантри

Лучшее сольное выступление в жанре кантри: Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Лучшее выступление кантри-дуэта/группы: Shaboozey & Jelly Roll – Amen

Лучшая кантри-песня: Тайлер Чайлдерс – Bitin' List

Лучший современный кантри-альбом: Jelly Roll – Beautifully Broken

R&B и афробит

Лучшее исполнение в стиле R&B: Kehlani – Folded

Лучшая песня в стиле R&B: Kehlani – Folded

Лучший R&B-альбом: Leon Thomas – Mutt

Лучшее исполнение африканской музыки: Тайла – Push 2 Start

Продюсирование и написание песен

Продюсер года, неклассическая музыка: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)

Автор песен года, неклассическая музыка: Эми Аллен (Розе, Дженни, Сабрина Карпентер)

Кино и телевидение

Лучший комедийный альбом: Nate Bargatze – Your Friend

Лучший компиляционный саундтрек для визуальных медиа : Лучший компиляционный саундтрек для визуальных медиа: Sinners – Various artists

Лучший саундтрек к визуальным медиа : Лучший саундтрек к визуальным медиа (включая фильмы и телевидение): Ludwig Göransson – Sinners

Лучший саундтрек для видеоигр и других интерактивных медиа: Austin Wintory – Sword of the Sea

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа: Huntr/x – Golden (из K-Pop Demon Hunters)

Лучшая аудиозапись: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Лучший музыкальный клип: Doechii – Anxiety

Лучший музыкальный фильм: John Williams – Music by John Williams

Джаз и классика

Лучший джазовый вокальный альбом: Samara Joy – Portrait

Лучший инструментальный джазовый альбом: Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights

Лучший альтернативный джазовый альбом: Nate Smith – Live-Action

Лучшее джазовое выступление: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Лучший альбом музыкального театра: Buena Vista Social Club

Лучшая оперная запись: Intelligence – Kwamé Ryan, дирижер (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Лучшее оркестровое исполнение: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, дирижер (Boston Symphony Orchestra