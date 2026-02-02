Академия звукозаписи США объявила победителей Грэмми ночью 1 февраля и вручила награды в 95 категориях. Об этом сообщает Associated Press.
Одним из триумфаторов премии в 2026 году стал рэпер Кендрик Ламар – он победил в пяти номинациях, указывает Variety. В частности, за лучшую рэп-песню, лучший рэп-альбом и запись года. Так он стал самым титулованным рэпером и обошел рекорд Jay-Z.
В главных категориях победы одержали и другие звезды. Певец Bad Bunny получил статуэтку за свой альбом – это впервые испаноязычная пластинка получила главный приз.
Билли Айлиш торжествовала в категории "Песня года" за Wildflower, а Леди Гага получила награды за хит Abracadabra. Лола Янг победила за трек Messy.
Выступление Леди Гаги на Грэмми-2026: смотрите видео онлайн
Церемония самой престижной премии также была довольно политизированной. Многие победители и гости произносили эмоциональные речи, а некоторые пришли со значками "ICE out" ("Долой ICE").
Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: "Долой ICE!"
– сказал Bad Bunny в начале церемонии.
Исполнитель говорил об иммиграционной службе ICE, агенты которой в начале января убили двух человек. Агрессивная миграционная политика Белого дома вызвала массовые протесты в крупных городах.
Билли Айлиш также заявила, что все должны и в дальнейшем "бороться и выходить на протесты".
Полный список победителей премии Грэмми
Главные награды
Песня года: Билли Айлиш – Wildflower
Рекорд года: Кендрик Ламар с участием SZA – Luther
Альбом года: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Лучший новый артист: Оливия Дин
Поп и танцевальная музыка
Лучшее сольное поп-выступление: Леди Гага – Mayhem
Лучшее сольное поп-выступление: Лола Янг – Messy
Лучшее выступление поп-дуэта/группы: Синтия Эриво и Ариана Гранде – Defying Gravity
Лучшая танцевальная/поп-запись: Леди Гага – Abracadabra
Лучшая танцевальная/электронная запись: Tame Impala – End Of Summer
Лучший танцевальный/электронный альбом: FKA Twigs – Eusexua
Лучший традиционный поп-вокальный альбом: Laufey – A Matter Of Time
Латиноамериканская музыка
Лучший латиноамериканский поп-альбом: Natalia Lafourcade – Cancionera
Лучший альбом городской музыки: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Рок и металл
Лучшее рок-исполнение: Yungblud с участием Нуно Беттенкура, Фрэнка Белло, Адама Вейкмана, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning
Лучшая рок-песня: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
Лучший рок-альбом: Turnstile – Never Enough
Лучший альбом альтернативной музыки: The Cure – Songs Of A Lost World
Лучшее выступление в жанре альтернативной музыки: The Cure – Alone
Лучшее исполнение металла: Turnstile – Birds
Рэп
Лучшее рэп-исполнение: Clipse, Pusha T & Malice с участием Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips
Лучшее мелодичное рэп-исполнение: Кендрик Ламар с SZA – Luther
Лучшая рэп-песня: Кендрик Ламар с участием Лефти Ганплея – TV Off
Лучший рэп-альбом: Кендрик Ламар – GNX
Кантри
Лучшее сольное выступление в жанре кантри: Chris Stapleton – Bad As I Used To Be
Лучшее выступление кантри-дуэта/группы: Shaboozey & Jelly Roll – Amen
Лучшая кантри-песня: Тайлер Чайлдерс – Bitin' List
Лучший современный кантри-альбом: Jelly Roll – Beautifully Broken
R&B и афробит
Лучшее исполнение в стиле R&B: Kehlani – Folded
Лучшая песня в стиле R&B: Kehlani – Folded
Лучший R&B-альбом: Leon Thomas – Mutt
Лучшее исполнение африканской музыки: Тайла – Push 2 Start
Продюсирование и написание песен
Продюсер года, неклассическая музыка: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)
Автор песен года, неклассическая музыка: Эми Аллен (Розе, Дженни, Сабрина Карпентер)
Кино и телевидение
Лучший комедийный альбом: Nate Bargatze – Your Friend
Лучший компиляционный саундтрек для визуальных медиа : Лучший компиляционный саундтрек для визуальных медиа: Sinners – Various artists
Лучший саундтрек к визуальным медиа : Лучший саундтрек к визуальным медиа (включая фильмы и телевидение): Ludwig Göransson – Sinners
Лучший саундтрек для видеоигр и других интерактивных медиа: Austin Wintory – Sword of the Sea
Лучшая песня, написанная для визуальных медиа: Huntr/x – Golden (из K-Pop Demon Hunters)
Лучшая аудиозапись: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama
Лучший музыкальный клип: Doechii – Anxiety
Лучший музыкальный фильм: John Williams – Music by John Williams
Джаз и классика
Лучший джазовый вокальный альбом: Samara Joy – Portrait
Лучший инструментальный джазовый альбом: Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights
Лучший альтернативный джазовый альбом: Nate Smith – Live-Action
Лучшее джазовое выступление: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Лучший альбом музыкального театра: Buena Vista Social Club
Лучшая оперная запись: Intelligence – Kwamé Ryan, дирижер (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
Лучшее оркестровое исполнение: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, дирижер (Boston Symphony Orchestra