Академія звукозапису США оголосила переможців Греммі вночі 1 лютого та вручила нагороди у 95 категоріях. Про це повідомляє Associated Press.

Цікаво Перші скандали та прогнози на переможця: усе, що потрібно знати про цьогорічний Нацвідбір

Одним із тріумфаторів премії у 2026 році став репер Кендрік Ламар – він переміг у п'яти номінаціях, вказує Variety. Зокрема, за найкращу реп-пісню, найкращий реп-альбом і запис року. Так він став найбільш титулованим репером та обійшов рекорд Jay-Z.

У головних категоріях перемоги здобули й інші зірки. Співак Bad Bunny отримав статуетку за свій альбом – це вперше іспаномовна платівка отримала головний приз.

Біллі Айліш тріумфувала в категорії "Пісня року" за Wildflower, а Леді Гага отримала нагороди за хіт Abracadabra. Лола Янг перемогла за трек Messy.

Виступ Леді Гаги на Греммі-2026: дивіться відео онлайн

Церемонія найпрестижнішої премії також була доволі політизованою. Чимало переможців і гостей виголошували емоційні промови, а дехто прийшов зі значками "ICE out" ("Геть ICE").

Перш ніж подякувати Богові, я скажу: "Геть ICE!"

– сказав Bad Bunny на початку церемонії.

Виконавець говорив про імміграційну службу ICE, агенти якої на початку січня вбили двох людей. Агресивна міграційна політика Білого дому спричинила масові протести у великих містах.

Біллі Айліш також заявила, що усі повинні й надалі "боротися та виходити на протести".

Повний список переможців премії Греммі

Головні нагороди

Пісня року: Біллі Айліш – Wildflower

Рекорд року: Кендрік Ламар за участю SZA – Luther

Альбом року: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Найкращий новий артист: Олівія Дін

Поп та танцювальна музика

Найкращий сольний попвиступ: Леді Гага – Mayhem

Найкращий сольний попвиступ: Лола Янг – Messy

Найкращий виступ попдуету/гурту: Синтія Еріво та Аріана Гранде – Defying Gravity

Найкращий танцювальний/попзапис: Леді Гага – Abracadabra

Найкращий танцювальний/електронний запис: Tame Impala – End Of Summer

Найкращий танцювальний/електронний альбом: FKA Twigs – Eusexua

Найкращий традиційний попвокальний альбом: Laufey – A Matter Of Time

Латиноамериканська музика

Найкращий латиноамериканський попальбом: Natalia Lafourcade – Cancionera

Найкращий альбом міської музики: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Рок і метал

Найкраще рок-виконання: Yungblud за участі Нуно Беттенкура, Френка Белло, Адама Вейкмана, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Найкраща рок-пісня: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Найкращий рок-альбом: Turnstile – Never Enough

Найкращий альбом альтернативної музики: The Cure – Songs Of A Lost World

Найкращий виступ у жанрі альтернативної музики: The Cure – Alone

Найкраще виконання металу: Turnstile – Birds

Реп

Найкраще реп-виконання: Clipse, Pusha T & Malice за участю Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Найкраще мелодійне реп-виконання: Кендрік Ламар з SZA – Luther

Найкраща реп-пісня: Кендрік Ламар за участю Лефті Ганплея – TV Off

Найкращий реп-альбом: Кендрік Ламар – GNX

Кантрі

Найкращий сольний виступ у жанрі кантрі: Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Найкращий виступ кантрі-дуету/гурту: Shaboozey & Jelly Roll – Amen

Найкраща кантрі-пісня: Тайлер Чайлдерс – Bitin' List

Найкращий сучасний кантрі-альбом: Jelly Roll – Beautifully Broken

R&B та афробит

Найкраще виконання в стилі R&B: Kehlani – Folded

Найкраща пісня в стилі R&B: Kehlani – Folded

Найкращий R&B-альбом: Leon Thomas – Mutt

Найкраще виконання африканської музики: Тайла – Push 2 Start

Продюсування та написання пісень

Продюсер року, некласична музика: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)

Автор пісень року, некласична музика: Емі Аллен (Розе, Дженні, Сабріна Карпентер)

Кіно та телебачення

Найкращий комедійний альбом: Nate Bargatze – Your Friend

Найкращий компіляційний саундтрек для візуальних медіа: Sinners – Various artists

Найкращий саундтрек до візуальних медіа (включаючи фільми та телебачення): Ludwig Göransson – Sinners

Найкращий саундтрек для відеоігор та інших інтерактивних медіа: Austin Wintory – Sword of the Sea

Найкраща пісня, написана для візуальних медіа: Huntr/x – Golden (з K-Pop Demon Hunters)

Найкращий аудіозапис: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Найкращий музичний кліп: Doechii – Anxiety

Найкращий музичний фільм: John Williams – Music by John Williams

Джаз та класика

Найкращий джазовий вокальний альбом: Samara Joy – Portrait

Найкращий інструментальний джазовий альбом: Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights

Найкращий альтернативний джазовий альбом: Nate Smith – Live-Action

Найкращий джазовий виступ: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Найкращий альбом музичного театру: Buena Vista Social Club

Найкращий оперний запис: Intelligence – Kwamé Ryan, conductor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Найкраще оркестрове виконання: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra