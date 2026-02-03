Про це український бренд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. На Греммі-2026 Карпентер виконала трек Manchild зі свого останнього альбому Man's Best Friend.

Пишаюся бути частиною такої грандіозної ночі, як Греммі, з наймрійливішою Сабріною Карпентер,

– йдеться у дописі Руслана Багінського.

Для Греммі Карпентер обрала білий образ: капелюх, куртку з блискітками, шорти й високі чоботи. Сцена була оформлена у стилі аеропорту. Разом зі співачкою виступали танцюристи та музиканти.

Сабріна була номінована у шістьох категоріях. Пісня Manchild потрапила у категорії "Запис року", "Пісня року", "Найкраще сольне виконання поп-композиції" і "Найкращий музичний кліп", а альбом Man’s Best Friend змагався за перемогу у категоріях "Альбом року" і "Найкращий вокальний поп-альбом", пише ELLE.

