Про це український бренд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. На Греммі-2026 Карпентер виконала трек Manchild зі свого останнього альбому Man's Best Friend.
Пишаюся бути частиною такої грандіозної ночі, як Греммі, з наймрійливішою Сабріною Карпентер,
– йдеться у дописі Руслана Багінського.
Для Греммі Карпентер обрала білий образ: капелюх, куртку з блискітками, шорти й високі чоботи. Сцена була оформлена у стилі аеропорту. Разом зі співачкою виступали танцюристи та музиканти.
Сабріна була номінована у шістьох категоріях. Пісня Manchild потрапила у категорії "Запис року", "Пісня року", "Найкраще сольне виконання поп-композиції" і "Найкращий музичний кліп", а альбом Man’s Best Friend змагався за перемогу у категоріях "Альбом року" і "Найкращий вокальний поп-альбом", пише ELLE.
Хто отримав головні нагороди на Греммі-2026?
Одним із тріумфаторів Греммі-2026 став американський репер Кендрік Ламар, який здобув перемогу у п'яти номінаціях. Так, він обійшов рекорд Jay-Z – чоловіка Бейонсе.
У категорії "Пісня року" перемогла Біллі Айліш (Wildflower), альбомом року став Debí Tirar Más Fotos пуерто-риканського співака Бед Банні, а найкращою новою артисткою стала Олівія Дін.
До речі, деякі зірки цього вечора виступили проти політики Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE). Зі значками Ice Out з'явилися Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннелл, Джастін і Гейлі Бібери, Джоні Мітчелл та інші. А Бед Банні й Олівія Дін підтримали іммігрантів у своїх промовах.