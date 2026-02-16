Країни Європи та НАТО опинилися перед загрозою. Про це повідомляє Financial Times.

Що відомо про плани російських спецслужб?

За даними західних джерел, російська розвідка та ФСБ доручили колишнім вербувальникам знаходити кандидатів серед економічно вразливих мешканців Європейського Союзу. Йдеться про людей, які погоджуються виконувати разові доручення – від підпалів до поширення екстремістських матеріалів.

Аналітики, з якими спілкувалося ЗМІ, зазначають, що після масових висилок російських дипломатів із європейських столиць можливості класичної агентурної роботи значно скоротилися. У відповідь Москва перейшла до використання альтернативних каналів, зокрема через месенджери та онлайн-платформи.

Експерти попереджають, що така схема підвищує загрозу саботажу в державах НАТО, однак значну частину подібних операцій уже вдається виявляти та нейтралізовувати силам безпеки.

