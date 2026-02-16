Страны Европы и НАТО оказались перед угрозой. Об этом сообщает Financial Times.

Смотрите также Готовили теракты в людных местах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ

Что известно о планах российских спецслужб?

По данным западных источников, российская разведка и ФСБ поручили бывшим вербовщикам находить кандидатов среди экономически уязвимых жителей Европейского Союза. Речь идет о людях, которые соглашаются выполнять разовые поручения – от поджогов до распространения экстремистских материалов.

Аналитики, с которыми общалось СМИ, отмечают, что после массовых высылок российских дипломатов из европейских столиц возможности классической агентурной работы значительно сократились. В ответ Москва перешла к использованию альтернативных каналов, в частности через мессенджеры и онлайн-платформы.

Эксперты предупреждают, что такая схема повышает угрозу саботажа в государствах НАТО, однако значительную часть подобных операций уже удается выявлять и нейтрализовать силам безопасности.

Что известно о попытках российских спецслужб вербовать украинцев?