Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що найкраща реакція України – максимальна деескалація і знецінення заяв Орбана, а не емоційні відповіді.

Якою має бути відповідь України на провокації Орбана?

Важливо! Увечері 5 березня угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два інкасаторські автомобілі, що прямували з Австрії до України. У зв’язку з цим МЗС закликає громадян тимчасово утриматися від поїздок до Угорщини.

Ключова теза Орбана – вибори в Угорщині намагаються вкрасти ззовні, а Брюссель і Київ оголосили країні справжню війну.

"Цю ситуацію треба сприймати вкрай серйозно – далі можуть бути імітація теракту чи замаху за допомогою російських друзів, можливо навіть без відома Орбана, а може й з ним. І тоді він оголосить про безпрецедентне втручання у вибори", – сказав Саакян.

За румунським сценарієм Орбан може домогтися скасування результатів виборів під приводом зовнішнього втручання – або й взагалі зірвати виборчий процес через введення воєнного стану, адже програш на чесних виборах для нього практично гарантований.

Зеленський завжди діє в одному стилі, але якщо в одних ситуаціях його непохитність дає нам силу, то в угорському питанні емоційна реакція замість деескалації є частиною проблеми, а не її вирішенням,

– пояснив Саакян.

Найкраща відповідь Україні – знецінити заяви Орбана через гумор і максимальну деескалацію, а не офіційні реакції МЗС чи Офісу президента.

"Коментувати Орбана має прессекретар Міністерства охорони здоров'я, бо саме такий рівень уваги заслуговують його провокації", – зазначив Саакян.

Зверніть увагу! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що угорські спецслужби можуть використати інцидент як "доказ" нібито втручання України у фінансування опозиції та спробувати вплинути на електоральні настрої за місяць до виборів.

Що ще відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині?