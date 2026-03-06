Виявилося, що в день викрадення українських інкасаторів до Антитерористичного центру навідувався прем'єр країни Віктор Орбан. Про це пише "Європейська правда".

Дивіться також Обурився навіть лідер опозиції: в Угорщині не "оцінили" жарт Зеленського про Орбана і ЗСУ

Що відомо про зустріч Орбана з силовиками, які викрали українців?

Візит прем'єра до Антитерористичного центру (ТЕК) відбувся у четвер вранці. Про це свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел видання.

За словами влади, зустріч Орбана з силовиками ТЕК нібито була пов'язана із загостренням ситуації на Близькому Сході і можливими загрозами терактів.

Ми навчилися, що через масову міграцію терористичні організації Близького Сходу облаштувалися та зміцнилися у Західній Європі. Зараз очікуємо, що ці організації та терористичні осередки в Європі можуть бути активізовані. У будь-якому випадку ми захистимо мир і безпеку Угорщини. Тому ми посилили контроль за іноземними особами, які прибувають до країни,

– сказав Віктор Орбан на засіданні Координаційного комітету з протидії тероризму в Будапешті.