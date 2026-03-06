Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власне джерело.

Читайте також "Взяла заручників та викрала гроші": Угорщина захопила інкасаторські авто "Ощадбанку"

Де зараз перебувають захоплені авто?

В "Ощадбанку" повідомили, що викрадені авто перевозили 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Наразі місце перебування автомобілів встановлене та підтверджене представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ. Тим часом місцеперебування працівників банку залишається невідомим.

Довідка. Антитерористичний центр Угорщини є силовим підрозділом, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ країни. Раніше його вже використовували у діях, спрямованих проти України – зокрема під час затримання та подальшого видворення колишнього українського дипломата.