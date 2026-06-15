Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що непорозуміння між країнами часто трапляються на тлі історичних питань і ситуації в аграрному секторі. Крім того, були випадки, коли поступки з одного боку лише посилювали вимоги з іншого, а нинішня напруга між державами є продовженням глибших економічних процесів у ЄС.

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Чому загострюються польсько-українські відносини

За словами Олега Пендзина, польська внутрішня політика значною мірою залежить від настроїв великого аграрного електорату, який становить приблизно третину виборців країни. Він зазначив, що українська аграрна продукція часто сприймається як фактор конкуренції, що впливає на ринок ЄС.

Європейське фермерство значною мірою тримається на дотаціях Брюсселя. Це один із найбільших бюджетних напрямків ЄС,

– сказав він.

В умовах конкуренції з українською продукцією польські фермери та політики часто вдаються до вимог щодо квот, обмежень або навіть блокування кордонів, оскільки це дозволяє захищати внутрішній ринок.

Економіст про відносини України та Польщі: відео

Коли на ринку є дешева українська продукція і дорожча польська, виникає тиск на політиків, які змушені реагувати на інтереси фермерів,

– пояснив Пендзин.

Він також звернув увагу, що подібні позиції озвучують не лише в Польщі, а й в інших країнах регіону, зокрема в Угорщині та Словаччині, що свідчить про ширший характер проблеми. Дискусії щодо посилення обмежень на український аграрний експорт ведуться на рівні ЄС.

Тут питання не лише в окремих конфліктах. Це історія про спільний ринок і конкуренцію всередині нього,

– наголосив економіст.

Тому, на його думку, нинішня напруга між Україною та Польщею є проявом глибинних економічних процесів у ЄС, які періодично трансформуються у політичні суперечки, як от у питанні УПА.

До слова, Польща разом з Угорщиною, Словаччиною та Австрією ініціювала перегляд умов торгівлі між ЄС та Україною. Країни вимагають посилити захист європейських фермерів від наслідків імпорту української агропродукції. У Брюсселі планують обговорити можливе посилення торгівельних обмежень, запровадження додаткових захисних механізмів і компенсацій для аграріїв ЄС.

Чому виникла суперечка між Україною та Польщею

У Польщі розкритикували присвоєння одному з українських підрозділів "імені героїв УПА" та заявили, що це може мати наслідки для двосторонніх відносин. У Варшаві вважають, що Київ має враховувати чутливі історичні питання у відносинах між країнами.

Польща порушила питання про можливі наслідки для України через скандал, пов'язаний із постаттю УПА, що знову загострило дискусії між Києвом і Варшавою. Частина польських політиків пов'язує це з ширшим контекстом історичних суперечок і політичного тиску, який може впливати на двосторонні відносини.

Дональд Туск розкритикував окремі дії або заяви української сторони щодо УПА, закликавши враховувати чутливість теми. У Києві у відповідь наголосили на важливості партнерства з Польщею та необхідності зберігати діалог, попри різні підходи до історичної пам'яті.