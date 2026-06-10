Таку ситуацію прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляють RMF24 та Rzeczpospolita.

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Як на це відреагував Туск?

Президент України наприкінці минулого тижня полетів до Великої Британії у рамках офіційного візиту не через польський аеропорт у Жешуві, як робив зазвичай, а через Кишинів, що у Молдові. На це відреагував і польський прем'єр.

Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий,

– сказав він.

Таким чином він прокоментував припущення про те, що Польща нібито могла закрити аеропорт, щоб вплинути на рішення Володимира Зеленського стосовно присвоєння одному з підрозділів почесного найменування "імені Героїв УПА".

Польща обурена відсутністю на зустрічах

Також Дональд Туск прокоментував відсутність польської сторони на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами країн Е3, тобто Великої Британії, Франції та Німеччини. На його думку, представники Варшави мали були присутніми.

Він вважає, що Польщі нібито "є абсолютно незамінною ланкою" в переговорах стосовно майбутнього України та регіону загалом, через що у подальшому "не визнаватиме жодних домовленостей", до яких країну не залучаються.

За його словами, найближчими днями відбудеться зустріч у форматі "п'ятірки" – за участю Польщі та Італії. Він уточнив, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, мовляв, теж "не в захваті від існування такого формату, як Е3".

Водночас польський прем'єр-міністр підтвердив, що чекатиме на українського президента на Міжнародній конференції з відновлення України, яка пройде в Гданську 25 – 26 червня. На його думку, участь останнього важлива.

Тому я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, абсолютно очевидно, будемо вітати в Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі,

– наголосив Туск.

До речі, раніше він заявив, що Польща не блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС. Однак запевнив, що жодного пільгового тарифу з боку Варшави у цьому питанні не буде, вочевидь через вищезгаданий підрозділ.