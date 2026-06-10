Такую ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщают RMF24 и Rzeczpospolita.

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Как на это отреагировал Туск?

Президент Украины в конце прошлой недели полетел в Великобританию в рамках официального визита не через польский аэропорт в Жешуве, как делал обычно, а через Кишинев, что в Молдове. На это отреагировал и польский премьер.

Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт,

– сказал он.

Таким образом он прокомментировал предположение о том, что Польша якобы могла закрыть аэропорт, чтобы повлиять на решение Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений почетного наименования "имени Героев УПА".

Польша возмущена отсутствием на встречах

Также Дональд Туск прокомментировал отсутствие польской стороны на встрече Владимира Зеленского с лидерами стран Е3, то есть Великобритании, Франции и Германии. По его мнению, представители Варшавы должны были присутствовать.

Он считает, что Польша якобы "является абсолютно незаменимым звеном" в переговорах относительно будущего Украины и региона в целом, из-за чего в дальнейшем "не будет признавать никаких договоренностей", к которым страна не привлекаются.

По его словам, ближайшие дни состоится встреча в формате "пятерки" – с участием Польши и Италии. Он уточнил, что премьер Италии Джорджа Мелони, мол, тоже "не в восторге от существования такого формата, как Е3".

В то же время польский премьер-министр подтвердил, что будет ждать украинского президента на Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске 25 – 26 июня. По его мнению, участие последнего важно.

Поэтому я не жду здесь никакого подтверждения. Мы, совершенно очевидно, будем приветствовать в Гданьске тех, кто приедет: компании, бизнес. Это в интересах и Украины, и Польши,

– подчеркнул Туск.

Кстати, ранее он заявил, что Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако заверил, что никакого льготного тарифа со стороны Варшавы в этом вопросе не будет, очевидно из-за вышеупомянутого подразделения.