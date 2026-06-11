Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, повідомляє RMF24.

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Чого вимагає Польща?

Марчин Пшидач заявив, що подальший розвиток ситуації залежить від дій української сторони. За його словами, у Польщі зростає розчарування через рішення стосовно найменування українського підрозділу "іменем Героїв УПА".

На його думку, такі дії президента Володимира Зеленського є неприйнятними. У цьому контексті він також згадав про підтримку, яку Варшава надавала Києву впродовж останніх років після початку повномасштабного вторгнення.

Рішення української сторони про надання військовим підрозділам звання "Героїв УПА", а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним. Це викликало загальне обурення. Звідси й анонс конкретних кроків з боку пана президента,

– сказав він.

Водночас високопосадовець вважає, що українська сторона ще має час, щоб відмовитися від свого рішення про присвоєння військовій частині імені "Героїв УПА". В інакшому разі, за його словами, Варшава ухвалить "подальші кроки".

"Якщо це не зустріне позитивної реакції з боку України, що зараз є очевидним, оскільки відсутні реальні дії та жести, то в кінцевому підсумку процедура завершиться рішенням пана президента", – наголосив польський дипломат.

Крім вищезгаданого, він додав, що Україна повинна самостійно оцінити важливість відносин із Польщею, і зауважив, що Київ чудово знає, які кроки необхідно зробити для покращення двосторонніх відносин між країнами.

Ми прямо висловили свою незгоду з героїзацією бандитів з УПА, але в дусі певного сигналу, готовності до діалогу, є часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад,

– переконаний він.

Що цьому передувало?

Наприкінці травня Кароль Навроцький заявив про намір домагатися позбавлення свого Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі через присвоєння елітному підрозділу ССО найменування Героїв УПА.

Згодом Марчин Пшидач заявив, що президент України нібито зобов'язаний зателефонувати Навроцькому та вибачитися. Також з'явилася інформація про можливе блокування вступу України в ЄС, якщо ситуацію не врегулюють.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав усвідомити загрозу, знизити градус емоцій та залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків, а також сфокусуватися на інших проблемах.