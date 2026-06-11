Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, сообщает RMF24.

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Чего требует Польша?

Марчин Пшидач заявил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий украинской стороны. По его словам, в Польше растет разочарование из-за решения о присвоении украинскому подразделению «имени Героев УПА».

По его мнению, такие действия президента Владимира Зеленского являются неприемлемыми. В этом контексте он также упомянул о поддержке, которую Варшава оказывала Киеву в течение последних лет после начала полномасштабного вторжения.

Решение украинской стороны о присвоении военным подразделениям звания «Героев УПА», а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента,

– сказал он.

В то же время высокопоставленный чиновник считает, что у украинской стороны еще есть время, чтобы отказаться от своего решения о присвоении военной части имени «Героев УПА». В противном случае, по его словам, Варшава примет «дальнейшие меры».

«Если это не встретит положительной реакции со стороны Украины, что сейчас очевидно, поскольку отсутствуют реальные действия и жесты, то в конечном итоге процедура завершится решением господина президента», – подчеркнул польский дипломат.

Помимо вышесказанного, он добавил, что Украина должна самостоятельно оценить важность отношений с Польшей, и заметил, что Киев прекрасно знает, какие шаги необходимо предпринять для улучшения двусторонних отношений между странами.

Мы прямо выразили свое несогласие с героизацией бандитов из УПА, но в духе определенного сигнала, готовности к диалогу, есть временное пространство, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад,

– уверен он.

Что этому предшествовало?

В конце мая Кароль Навроцкий заявил о намерении добиваться лишения своего Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши из-за присвоения элитному подразделению ССО названия Героев УПА.

Впоследствии Марчин Пшидач заявил, что президент Украины якобы обязан позвонить Навроцкому и извиниться. Также появилась информация о возможном блокировании вступления Украины в ЕС, если ситуацию не урегулируют.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал осознать угрозу, снизить градус эмоций и оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков, а также сосредоточиться на других проблемах.