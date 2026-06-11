Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що швидкого вирішення конфлікту не варто очікувати.

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Що стоїть за наростанням антиукраїнських настроїв у Польщі?

Зверніть увагу! Передача 15 автобусів від польського міста Кельце для Вінниці завершилося скандалом через те, що у місті є вулиця Степана Бандери. Місцеві депутати від партії "Право і справедливість" ініціювали резолюцію з вимогою перейменувати вулицю, аргументуючи це тим, що "справжня дружба з партнерським містом потребує відкритого діалогу щодо складних історичних питань".

Інцидент з автобусами між Вінницею та її польським містом-побратимом – лише дрібний симптом глибшої напруженості. Волинська трагедія – давня проблема, але колись її вдалося втишити за сприяння Папи Римського Івана Павла II. Його формула "вибачаємо і просимо вибачення" була саме тим компромісом, який дозволяв шанувати пам’ять загиблих і рухатися вперед.

Те, що зараз відбувається в Польщі – провокування антиукраїнських настроїв. Значна частина польського суспільства і політиків незадоволені великою кількістю українських мігрантів у країні – і це стало живильним середовищем для конфліктів. Польща при нинішньому президенті намагається домінувати та диктувати Україні – зокрема, як трактувати власну історію,

– сказав Фесенко.

До того ж на думку Фесенка, в процесі євроінтеграції саме Польща стане для України найбільшою проблемою. Головні точки майбутніх конфліктів – аграрний ринок і транспортні послуги, до яких деякі польські політики додаватимуть ще й історичні претензії.

"Потрібно діяти стратегічно, не вступати в позу, але й не прогинатися. Потрібно чітко говорити: у вас є червоні лінії, у нас теж є – давайте шукати компроміси. Зараз з обох сторін домінують емоції, тому потрібна системна робота з польським суспільством, розширення кола друзів України та робота з медіа", – наголосив політолог.

Чому історичні суперечки знову розділяють українців і поляків: дивіться у відео

Що ще відомо про напруження відносин між Україною та Польщею?