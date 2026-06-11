Про це повідомили в Новини.LIVE.

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Що посол розповів про емоції між українцями та поляками?

Лукасевич виступив на офіційному запуску Фази III Програми підтримки управління державними фінансами в Україні та розповів про відносини між Києвом та Варшавою.

За його словами, Польща неймовірно вдячна Україні за захист усієї Європи. Він також подякував ЗСУ, які на фронті боронять не лише свою державу.

Я вам дуже вдячний, щиро дуже вдячний вам, що захищаєте не тільки вас, але також і мою країну. Дякую вам,

– заявив Лукасевич.

Що відомо про відносини між Польщею та Україною?

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що антиукраїнські настрої в Польщі почали посилюватися з подачі команди тамтешнього президента Кароля Навроцького ще минулого року. Не дивно, що поляки знову розігрують цю карту.

Він наголосив, що уся історія довкола присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" та Волинської трагедії здатна вдарити по відносинах України та Польщі. Тут важливо діяти мудро.

Попри все Польща залишається головним стратегічним партнером України, незважаючи на нещодавні загострення. Обидві країни працюють над тим, аби історичні питання не підривали відносини.