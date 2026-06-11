Об этом сообщили в Новости.LIVE.

Смотрите также Новый спор в ЕС: Польша выступила против передачи Украине 6,6 миллиардов евро

Что посол рассказал об отношениях между украинцами и поляками?

Лукасевич выступил на официальном запуске Фазы III Программы поддержки управления государственными финансами в Украине и рассказал об отношениях между Киевом и Варшавой.

По его словам, Польша невероятно благодарна Украине за защиту всей Европы. Он также поблагодарил ВСУ, которые на фронте защищают не только свое государство.

Я вам очень благодарен, искренне очень благодарен вам, что защищаете не только вас, но также и мою страну. Спасибо вам,

– заявил Лукасевич.

Что известно об отношениях между Польшей и Украиной?

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что антиукраинские настроения в Польше начали усиливаться по инициативе команды местного президента Кароля Навроцкого еще в прошлом году. Неудивительно,, что поляки снова разыгрывают эту карту.

Он подчеркнул, что вся история вокруг присвоения почетного названия «имени Героев УПА» и Волынской трагедии способна нанести удар по отношениям Украины и Польши. Здесь важно действовать мудро.

Несмотря ни на что, Польша остается главным стратегическим партнером Украины, несмотря на недавние обострения. Обе страны работают над тем, чтобы исторические вопросы не подрывали отношения.