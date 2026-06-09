Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что вся история вокруг присвоения почетного наименования "имени Героев УПА" и Волынской трагедии способна ударить по отношениям Украины и Польши. Здесь важно действовать мудро.

Читайте также Волынская трагедия․ Почему поляки обвиняют украинцев, какие реальные причины и количество жертв

Почему Польша снова "взорвалась"?

По словам Фесенко, ситуация вокруг УПА и Волынской трагедии – лишь повод для жесткой критики Украины. И вряд ли эту ситуацию можно уладить конкретными решениями. По его мнению, основная проблема – негативное отношение значительной части польского общества к украинским мигрантам. А различные исторические и политические вещи – это лишь повод, чтобы выражать негатив в сторону украинцев.

Также это связано с самой Волынской трагедией, которая является очень раздражающим вопросом для Польши. Тамошние коллеги и журналисты уже говорят, что в Польше произошло "землетрясение". Это связано с изменениями настроений в стране,

– отметил Фесенко.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В чем проблема отношений Польши и Украины: смотрите видео

Польша регулярно вспоминает за Волынскую трагедию, но "забывает", что поляки так же совершали военные преступления против украинцев. При этом сейчас важно не вестись на эмоции, а пытаться уладить конфликт. И лучше всего – прекратить активную дискуссию по этой теме.

Любой психолог скажет, что это приведет к уменьшению напряжения в публичной плоскости. Если в Украине начнут делать всё то же, что сейчас делают в Польше в отношении Украины, то станет только хуже. Я не вижу какого-то политического решения или конкретных действий, которые сейчас сняли бы эту проблему,

– подчеркнул Фесенко.

Вся эта история приведет к тому, что между Польшей и Украиной усилится напряжение. Особенно в том случае, если к власти со временем вернется "Право и Справедливость". Вероятнее всего, именно Польша создаст нашему государству наибольшие проблемы при вступлении в ЕС. Поэтому важно тщательно продумывать каждый дальнейший шаг во взаимодействии с поляками.

Также эта ситуация неизбежно приведет к тому, что украинская община в Польше начнет сокращаться. По некоторым польским источникам, этот процесс уже начался, и он будет продолжаться. Это приведет к негативным последствиям в польской экономике и может обострить проблему с трудовыми ресурсами. Возможно, тогда Польша переключит свои негативные эмоции с Украины на другие темы,

– отметил Фесенко.

Скандал из-за УПА: что произошло?

Президент Владимир Зеленский недавно присвоил одному из подразделений Сил обороны Украины почетное наименование "имени Героев УПА". Это вызвало возмущение в Польше. При этом на протяжении последних лет Польша и Украина работали над урегулированием сложных исторических вопросов.

Президент Кароль Навроцкий уже хочет, чтобы у Зеленского забрали орден Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Городской голова Львова Андрей Садовый уже раскритиковал заявление польского президента.

В МИД Украины отметили, что для украинских военных УПА символизирует исключительно борьбу против имперской политики Москвы. А дискуссии о прошлом должны основываться на фактах и профессиональном подходе, а не на эмоциях.