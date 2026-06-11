Депутати від партії "Право і справедливості" у міській раді Кельце створили резолюцію із закликом до Вінниці змінити назву вулиці імені Степана Бандери. Про це пише Telewizja Świętokrzysk.

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До чого польські депутати закликають Вінницю?

У тексті резолюції згадується про те, що Кельце та Вінницю пов'язує 70-річна історія партнерства. Окрім того, після початку повномасштабної війни польське місто надавало українському гуманітарну та матеріальну допомогу.

Далі у документі йдеться про те, що "справжня дружба вимагає діалогу на складні та болючі теми".

Постать Бандери та спадщина ОУН-УПА в Польщі асоціюються лише з масовими злочинами проти цивільного населення. На думку польських істориків, Бандера є відповідальним за геноцид поляків, зокрема на Волині.

"Символи та імена, пов'язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль і є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань", – написали депутати.

Щоб відносини між містами не зіпсувалися, вони закликають владу Вінниці та її мешканців змінити назву вулиці.

Депутати зазначають, що в Україні є багато видатних постатей, які можуть об'єднувати, а не роз'єднувати польські та українські народи.

Очищення публічного простору Вінниці від символів, що розділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на наступні десятиліття,

– йдеться у резолюції.

У "Партії право і справедливість" сподіваються, що під час сесії усі депутати підтримають резолюцію.

Що цьому передувало?

Проти передачі автобусів Вінниці виступили депутати міської ради Мачєй Якубчик та член партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський. Якубчик назвав час для передачі цього транспорту "не підходящим". Він нагадав, що у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І, за його словами, саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту

Стемпнєвський заявив, що передавати автобуси зараз було б дивним рішенням через політичну ситуацію. На його думку, Польща допомагає сусідам, але натомість стикається з "негативними кроками" у відповідь. Депутат мав на увазі скандал, пов'язаний з указом Зеленського щодо присвоєння імені "Героїв УПА" одному з підрозділів ССО.

Він додав, що якщо ці автобуси не можуть їздити вулицями Кельце, їх краще продати, а виручені гроші спрямувати на потреби міста, яких, за його словами, і так багато.

На тлі політичних суперечок Вінниця відкликала запит щодо передачі 15 списаних автобусів. Мер Кельце Агата Войда підкреслила, що автобуси мали бути передані як гуманітарна допомога, адже в Кельце їх уже виводять з експлуатації.

Також мер наголосила, що транспорт у Вінниці залежить від електрики, тому автобуси могли б стати резервом під час відключень. Попри це, через конфлікт і тиск у публічному просторі Вінниця вирішила відмовитися від допомоги.