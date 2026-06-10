У результаті міський голова Вінниці Сергій Моргунов відкликав прохання. Про це заявила міська голова Кельців Агата Войда.

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Чому Вінниця відкликала прохання про автобуси з Кельце?

Скандал розгорівся після заяв окремих депутатів міської ради Кельце. Зокрема, депутат Мачей Якубчик заявив, що процес передачі автобусів є "шитий білими нитками" і що це "погіршило б і так напружені польсько-українські відносини". Політик також звернув увагу на те, що у Вінниці одну з вулиць перейменували на честь Степана Бандери.

І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безплатно передати місту,

– заявляв Якубчик.

Крім того, депутат стверджував, що вартість автобусів становить "мільйони злотих". Водночас у міській владі Кельце наголошували, що йдеться про 17-річні транспортні засоби, ринкова вартість яких становить приблизно 30 тисяч злотих за кожен. Нові автобуси для міста планували придбати за кошти Європейського Союзу.

До критики також долучився представник партії "Право і Справедливість" Марцін Стемпнєвський. Він назвав передачу транспорту Україні "незрозумілою" та заявив, що кожна спроба допомоги нібито стикається з "вшануванням воєнних злочинців".

На тлі дискусії Моргунов відкликав прохання про передачу автобусів, а міська голова Кельце Агата Войда виступила із жорсткою заявою, звинувативши опонентів у поширенні неправдивої інформації.

Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там і далі є щоденною реальністю, а мешканці Вінниці продовжують відчувати її наслідки. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного конфлікту та приводом для нових розколів,

– написала Войда про рішення Сергія Моргунова.

Вона назвала відкликання прохання "жестом, який заслуговує на повагу" та нагадала, що автобуси могли б стати важливою підтримкою для Вінниці. За словами мерки Кельце, громадський транспорт українського міста значною мірою залежить від електротранспорту, а додаткові автобуси могли б допомагати під час можливих перебоїв з електропостачанням.

Також Агата Войда розкритикувала політизацію питання та реакцію частини громадськості.

"Цей факт деякі радники свідомо проігнорували. Легше було спричинити політичний скандал, ніж чесно пояснити мешканцям реальний стан речей. Результат? Хвиля ненависті, хейту й зневаги в коментарях. Сотні дописів, сповнених образ, звинувачень та агресії. Ми живемо в реальності, сповненій маніпуляцій, фейків і пропаганди, мета яких – розділяти суспільства, послаблювати громади та руйнувати взаємну довіру", – наголосила міська голова Кельце.

Що відомо про інші скандали через вшанування Степана Бандери?

Президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Збройних сил України почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення пояснили відновленням історичних традицій українського війська та бойовими заслугами підрозділу.

Після цього у Польщі виникла політична дискусія щодо такої назви. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це викликає "глибокий біль, занепокоєння та протест" у польському суспільстві. Водночас він наголосив, що підтримка України у війні проти Росії залишається незмінною.

Польський урядовець підкреслив, що Варшава не заперечує право України на власних героїв, але очікує врахування історичної чутливості. Він зазначив, що в Польщі діяльність УПА пов’язують насамперед із подіями Волинської трагедії.

Косіняк-Камиш закликав Україну обрати інші символічні назви для військових підрозділів, які не спричинятимуть суперечок між країнами. У відповідь українська сторона наголошує на важливості збереження власної історичної пам’яті та традицій війська.