В результате городской голова Винницы Сергей Моргунов отозвал просьбу. Об этом заявила городской голова Кельцов Агата Войда.

Смотрите также УПА – лишь повод, – политолог сказал, чем могут обернуться антиукраинские настроения в Польше

Почему Винница отозвала просьбу об автобусах из Кельце?

Скандал разгорелся после заявлений отдельных депутатов городского совета Кельце. В частности, депутат Мачей Якубчик заявил, что процесс передачи автобусов является "шитый белыми нитками" и что это "ухудшило бы и так напряженные польско-украинские отношения". Политик также обратил внимание на то, что в Виннице одну из улиц переименовали в честь Степана Бандеры.

И именно по этой улице ездил бы один из 15 автобусов из Кельцев, которые планировали бесплатно передать городу,

– заявлял Якубчик.

Кроме того, депутат утверждал, что стоимость автобусов составляет "миллионы злотых". В то же время в городской власти Кельце отмечали, что речь идет о 17-летних транспортных средствах, рыночная стоимость которых составляет примерно 30 тысяч злотых за каждый. Новые автобусы для города планировали приобрести за средства Европейского Союза.

К критике также присоединился представитель партии "Право и Справедливость" Марцин Стемпневский. Он назвал передачу транспорта Украине "непонятной" и заявил, что каждая попытка помощи якобы сталкивается с "чествованием военных преступников".

На фоне дискуссии Моргунов отозвал просьбу о передаче автобусов, а городской голова Кельце Агата Войда выступила с жестким заявлением, обвинив оппонентов в распространении ложной информации.

Он сделал это не потому, что потребности его города внезапно исчезли. Война там и дальше является ежедневной реальностью, а жители Винницы продолжают испытывать ее последствия. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, который живет в условиях войны, стал инструментом политического конфликта и поводом для новых расколов,

– написала Войда о решении Сергея Моргунова.

Она назвала отзыв просьбы "жестом, который заслуживает уважения" и напомнила, что автобусы могли бы стать важной поддержкой для Винницы. По словам мэра Кельце, общественный транспорт украинского города в значительной степени зависит от электротранспорта, а дополнительные автобусы могли бы помогать во время возможных перебоев с электроснабжением.

Также Агата Войда раскритиковала политизацию вопроса и реакцию части общественности.

"Этот факт некоторые советники сознательно проигнорировали. Легче было вызвать политический скандал, чем честно объяснить жителям реальное положение вещей. Результат? Волна ненависти, хейта и пренебрежения в комментариях. Сотни сообщений, полных оскорблений, обвинений и агрессии. [...] Мы живем в реальности, полной манипуляций, фейков и пропаганды, цель которых – разделять общества, ослаблять общины и разрушать взаимное доверие", – отметила городской голова Кельце.

Что известно о других скандалах из-за чествования Степана Бандеры?

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА". Решение объяснили восстановлением исторических традиций украинского войска и боевыми заслугами подразделения.

После этого в Польше возникла политическая дискуссия относительно такого названия. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это вызывает "глубокую боль, беспокойство и протест" в польском обществе. В то же время он отметил, что поддержка Украины в войне против России остается неизменной.

Польский чиновник подчеркнул, что Варшава не отрицает право Украины на собственных героев, но ожидает учета исторической чувствительности. Он отметил, что в Польше деятельность УПА связывают прежде всего с событиями Волынской трагедии.

Косиняк-Камыш призвал Украину выбрать другие символические названия для военных подразделений, которые не будут вызывать споров между странами. В ответ украинская сторона подчеркивает важность сохранения собственной исторической памяти и традиций войска.