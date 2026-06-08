Про це у соцмережі X у понеділок, 8 червня, повідомив речник польського президента Рафал Леськевич.

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Сьогодні, 8 червня, у Польщі відбулось засідання капітули ордена, під час якого розглядалось питання щодо відзнаки, яку раніше вручили президенту України Володимиру Зеленському.

Капітула представила свій висновок президентові Польщі Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час,

– зазначив Леськевич.

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Дещо раніше того ж дня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг президента Кароля Навроцького від можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, скандал між лідерами України та Польщі розгорнувся після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО найменування на честь "Героїв УПА".

Тоді Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Зазначимо, що цю державну нагороду президент України отримав у квітні 2023 року від попередника Навроцького Анджея Дуди.

В українському МЗС заявили, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ні українцям, ні полякам. Тоді як прем'єр Польщі додав, що цей конфлікт грає на користь Росії. Також останній закликав лідерів до прямої відвертої розмови.