Об этом в соцсети X в понедельник, 8 июня, сообщил представитель польского президента Рафал Лескевич.

Смотрите также Эмоции разрушат солидарность: премьер Польши призвал Зеленского и Навроцкого к диалогу

Сегодня, 8 июня, в Польше состоялось заседание капитулы ордена, во время которого рассматривался вопрос о награде, которую ранее вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Капитула представила свой вывод президенту Польши Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время,

– отметил Лескевич.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Несколько ранее в тот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег президента Кароля Навроцкого от возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Что этому предшествовало?

Напомним, скандал между лидерами Украины и Польши развернулся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ССО наименование в честь "Героев УПА".

Тогда Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Отметим, что эту государственную награду президент Украины получил в апреле 2023 года от предшественника Навроцкого Анджея Дуды.

В украинском МИДе заявили, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам. Тогда как премьер Польши добавил, что этот конфликт играет в пользу России. Также последний призвал лидеров к прямому откровенному разговору.