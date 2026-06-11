У Сеймі вимагають відставки Шептицького. Про це пише RFM24.

Дивіться також Нова суперечка в ЄС: Польща виступила проти передачі Україні 6,6 мільярда євро

Чим Шептицький обурив колег у Сеймі?

Шептицький в інтерв'ю TOK FM висловив думку, що УПА насамперед боролася за незалежність України. За його словами, ця боротьба відбувалася переважно проти радянської влади й була фактично безперспективною.

Також він назвав УПА своєрідними "українськими незламними солдатами".

У польській історіографії "незламними солдатами" називають польських антирадянських підпільників.

Керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач різко розкритикував таке порівняння. Він заявив, що військові УПА є "бандитами та вбивцями". На думку Пшидача, після таких заяв Шептицький не повинен працювати в уряді.

Водночас лідерка партії Polska 2050, до якої належить Шептицький, Катажина Пелчинська-Наленч назвала його висловлювання невдалими та пообіцяла обговорити з ним ситуацію. Вона при цьому не підтримала вимоги про відставку, зазначивши, що Шептицький виконує важливу й складну роботу.

Політик Сейму Януш Ковальський написав "ні для українізації польської адміністрації!", а ультраправий Роберт Бонкевич закликав "спалити напалмом з польської землі" тих, хто має іншу думку.

Прем'єр-міністр Дональд Туск засудив польську опозицію за розпалювання антиукраїнських настроїв. Він заявив, що подібні висловлювання, на його думку, спрямовані на те, щоб "посіяти ксенофобію і ненависть". Він зауважив, що в історії Європи вже були подібні ситуації, які завершувалися трагічно, зокрема перед початком Другої світової війни.

На підтримку Шептицького виступив і глава МЗС Радослав Сікорський. Він розкритикував слова польського депутата від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека. Той у Сеймі звернувся до колег із запитанням, "чому в уряді досі є українці, які ображають поляків". У такий спосіб він натякнув на українське походження Шептицького.

Довідка: Анджей Шептицький є правнуком брата митрополита Андрія Шептицького.

Сікорський наголосив, що "Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження".

Як в Україні відреагували на скандал з Шептицьким?

У МЗС України заступилися за заступника міністра науки Польщі Анджея Шептицького. Речник міністерства Георгій Тихий сказав, що Києву неприємно спостерігати, як у Польщі нападають на урядовця за його позицію щдо УПА, передає 24 Канал.

Також у МЗС назвали "неприпустимим використання українського походження Шептицького як приводу для випадів у його бік".

Тихий подякував польським колегам, зокрема маршалку Сенату Польщі Влодзімежу Чажастому та міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, за їхню підтримку та захист права на власну позицію.

Закликаємо польських політиків утримуватися від дій, які суперечать фундаментальним європейським цінностям у сфері прав людини та громадянина,

– сказав речник МЗС.

До слова, нещодавно Вінниця відмовилася від 15 автобусів, які їй мав передати польський Кельце. Причиною стала політична суперечка в сусідній країні: частина депутатів виступила проти допомоги через те, що один із маршрутів у Вінниці проходить вулицею Степана Бандери. Після скандалу міський голова Вінниці Сергій Моргунов відкликав запит на отримання транспорту, щоб не загострювати напруження у відносинах між містами.

Нагадаємо, що обидва скандали розгорілися на тлі іншого – за участі президента Зеленського.

У Польщі почали розкручувати тему з українськими повстанцями і Бандерою після того, як український лідер присвоїв ім'я "Героїв УПА" одному з підрозділів ССО.

Президент Польщі Навроцький закликав позбавити Зеленського ордена "Білого орла".

Прем'єр-міністр Туск заявив, що сама Україна винна у скандалі, а тому тепер має запропонувати рішення і залагодити конфлікт історичних інтерпретацій.

За словами політика, Київ може вшановувати тих, хто боровся проти радянської влади, однак Польща не сприймає вшанування тих, кого вважає відповідальними за вбивства поляків.