Як зазначили у ДПСУ, у пункті пропуску "Медика" ремонтуватимуть смуги руху, призначені для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі, тобто на виїзд з України.

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Як працюватиме пункт пропуску?

Автобусне сполучення не припинятиметься, однак оформлення та пропуск транспортних засобів відбуватимуться зі значними затримками. Попередньо очікується, що пропускна спроможність становитиме до восьми автобусів упродовж 12 годин.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт прогнозується зниження загальної пропускної спроможності на автобусному напрямку. У Державній прикордонній службі України закликають громадян заздалегідь планувати свої поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Довідка. Пункт пропуску "Шегині – Медика" є одним із найзавантаженіших на українсько-польському кордоні. Щодня через нього проходить значний потік міжнародних автобусних рейсів і легкового транспорту.

Яка зараз ситуація на кордоні?

У Державній прикордонній службі України розповіли про суттєве зростання пасажиропотоку в літній період. Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Рада", лише за минулу добу державний кордон перетнули 123 тисячі громадян, що стало одним із найвищих показників від початку року.

Протягом цього тижня в будні він не знижувався нижче 100 тисяч, тобто було і 103, і 110 тисяч перетинів кордону за добу. Це традиційно, коли літній період, пасажиропотік різко зростає,

– зазначив Демченко.

За його словами, навесні середньодобовий показник перетину кордону становив близько 85 тисяч осіб у будні та 90 – 95 тисяч у вихідні. Нині ж у вихідні дні цей показник сягає приблизно 120 тисяч перетинів. У червні спостерігається перевага виїзду з України, що пов'язано з початком сезону відпусток і завершенням навчального року.



На кордоні утворилися кілометрові черги / Фото ДПСУ



Черги на кордоні / Фото ДПСУ

"Фактично початок літнього періоду, початок відпусток, завершення навчання в школах. Зараз мами, особливо з дітьми, більше виїжджають за межі України", – пояснив речник ДПСУ.

Водночас у липні прикордонники прогнозують приблизно рівномірний розподіл пасажиропотоку між в'їздом та виїздом з країни, тоді як у серпні очікується збільшення кількості тих, хто повертатиметься в Україну.