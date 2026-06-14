Как сообщили в ГПСУ, в пункте пропуска "Медика" будут ремонтировать полосы движения, предназначенные для оформления автобусов на въезд в Польшу, то есть на выезд из Украины.

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Как будет работать пункт пропуска?

Автобусное сообщение не будет прекращаться, однако оформление и пропуск транспортных средств будут происходить со значительными задержками. Предварительно ожидается, что пропускная способность составит до восьми автобусов в течение 12 часов.

В связи с проведением ремонтных работ прогнозируется снижение общей пропускной способности на автобусном направлении. В Государственной пограничной службе Украины призывают граждан заранее планировать свои поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Справка. Пункт пропуска "Шегини – Медика" является одним из самых загруженных на украинско-польской границе. Ежедневно через него проходит значительный поток международных автобусных рейсов и легкового транспорта.

Какова сейчас ситуация на границе?

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о существенном росте пассажиропотока в летний период. Как пояснил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада", только за последние сутки государственную границу пересекли 123 тысячи граждан, что стало одним из самых высоких показателей с начала года.

В течение этой недели в будние дни он не опускался ниже 100 тысяч, то есть было и 103, и 110 тысяч пересечений границы за сутки. Это традиционно, когда наступает летний период, пассажиропоток резко возрастает,

– отметил Демченко.

По его словам, весной среднесуточный показатель пересечения границы составлял около 85 тысяч человек в будние дни и 90–95 тысяч в выходные. Сейчас же в выходные дни этот показатель достигает примерно 120 тысяч пересечений. В июне наблюдается преобладание выезда из Украины, что связано с началом сезона отпусков и завершением учебного года.



На границе образовались километровые очереди / Фото ГПСУ



Очереди на границе / Фото ГПСУ

"Фактически начало летнего периода, начало отпусков, завершение обучения в школах. Сейчас мамы, особенно с детьми, чаще выезжают за пределы Украины", – пояснил представитель ГПСУ.

В то же время в июле пограничники прогнозируют примерно равномерное распределение пассажиропотока между въездом и выездом из страны, тогда как в августе ожидается увеличение количества тех, кто будет возвращаться в Украину.