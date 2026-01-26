ЄС перегляне умови про вільну торгівлю з Україною

У понеділок, 26 січня, Рада Європейського Союзу з питань сільського господарства на вимогу Польщі, а також Угорщини, Словаччини й Австрії розгляне питання угоди про вільну торгівлю з Україною, повідомляє "Європейська правда". Йдеться про необхідність додаткового захисту аграрного ринку Європейського Союзу від імпорту української сільськогосподарської продукції.

Читайте також Експорт яєць в Україні зріс: топ-3 країни, що купили найбільше

Про це повідомляє кореспондентка видання з посиланням на лист, поданий Польщею до Ради Європейського Союзу 22 січня 2026 року, а також на порядок денний засідання. Зазначається, що чотири країни вимагають посилити заходи для захисту європейських фермерів від негативного впливу українського аграрного імпорту.

Обговорення цього питання заплановане на засіданні Ради Європейського Союзу з питань сільського господарства 26 січня після 16:00 за київським часом. У документі, поданому до Ради, наголошується, що окремі аспекти угод про вільну торгівлю з Україною та країнами МЕРКОСУР, на думку підписантів, не були належним чином враховані з огляду на інтереси аграрного сектору.

Окремо держави наполягають на запровадженні більш жорстких захисних інструментів для підтримки європейських аграріїв.

Ключові претензії та вимоги щодо України (без змін):

Недостатність захисних механізмів. Підписанти зазначають, що положення поточної угоди з Україною (базовані на ст. 29 Угоди про асоціацію) не повністю відповідають потребам аграрного сектору. Зокрема, наявні захисні заходи стосуються лише новонаданих преференцій і не охоплюють більшість сільськогосподарських товарів, на які пільги було встановлено раніше.

Підписанти зазначають, що положення поточної угоди з Україною (базовані на ст. 29 Угоди про асоціацію) не повністю відповідають потребам аграрного сектору. Зокрема, наявні захисні заходи стосуються лише новонаданих преференцій і не охоплюють більшість сільськогосподарських товарів, на які пільги було встановлено раніше. Уніфікація стандартів. Чотири країни вимагають, щоб до українського імпорту застосовувалися ті ж самі стандарти, що і до виробників у ЄС. Це стосується не лише безпеки харчових продуктів, а й норм добробуту тварин, використання пестицидів, антибіотиків та кліматичних стандартів. До впровадження таких правил країни закликають ЄС утриматися від подальшої лібералізації тарифів.

Чотири країни вимагають, щоб до українського імпорту застосовувалися ті ж самі стандарти, що і до виробників у ЄС. Це стосується не лише безпеки харчових продуктів, а й норм добробуту тварин, використання пестицидів, антибіотиків та кліматичних стандартів. До впровадження таких правил країни закликають ЄС утриматися від подальшої лібералізації тарифів. Чутливі сектори. Висловлюється занепокоєння щодо впливу угоди з Україною на такі чутливі сектори, як виробництво цукру, м'яса, зернових, молочної продукції, овочів та фруктів.

Висловлюється занепокоєння щодо впливу угоди з Україною на такі чутливі сектори, як виробництво цукру, м'яса, зернових, молочної продукції, овочів та фруктів. Компенсаційний фонд. Польща та держави-партнери наполягають на створенні спеціального фонду для компенсації втрат європейським аграріям, які виникають внаслідок дії угод про вільну торгівлю з великими експортерами сільгосппродукції, до яких відносять і Україну.

13 жовтня держави ЄС прийняли умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Історична торгівельна угода між ЄС та МЕРКОСУР: що зміниться для економіки та агросектору?