ЕС пересмотрит условия о свободной торговле с Украиной

В понедельник, 26 января, Совет Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства по требованию Польши, а также Венгрии, Словакии и Австрии рассмотрит вопрос соглашения о свободной торговле с Украиной, сообщает "Европейская правда". Речь идет о необходимости дополнительной защиты аграрного рынка Европейского Союза от импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает корреспондент издания со ссылкой на письмо, поданное Польшей в Совет Европейского Союза 22 января 2026 года, а также на повестку дня заседания. Отмечается, что четыре страны требуют усилить меры для защиты европейских фермеров от негативного влияния украинского аграрного импорта.

Обсуждение этого вопроса запланировано на заседании Совета Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства 26 января после 16:00 по киевскому времени. В документе, поданном в Совет, отмечается, что отдельные аспекты соглашений о свободной торговле с Украиной и странами МЕРКОСУР, по мнению подписантов, не были должным образом учтены с учетом интересов аграрного сектора.

Отдельно государства настаивают на введении более жестких защитных инструментов для поддержки европейских аграриев.

Ключевые претензии и требования к Украине (без изменений):

Высказывается обеспокоенность относительно влияния соглашения с Украиной на такие чувствительные сектора, как производство сахара, мяса, зерновых, молочной продукции, овощей и фруктов. Компенсационный фонд. Польша и государства-партнеры настаивают на создании специального фонда для компенсации потерь европейским аграриям, которые возникают в результате действия соглашений о свободной торговле с крупными экспортерами сельхозпродукции, к которым относят и Украину.

13 октября государства ЕС приняли условия нового торгового соглашения с Украиной, что должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

