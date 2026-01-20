В чем суть соглашения ЕС и МЕРКОСУР?

Европейский Союз и государства Меркосур официально подписали Соглашение о партнерстве (EMPA) и Временное торговое соглашение (iTA), сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую комиссию. Этим соглашением заложили основу для углубления экономических, дипломатических и геополитических связей.

Договоренности охватывают рынок около 700 миллионов потребителей и, по оценкам Еврокомиссии, могут обеспечить рост экспорта из ЕС в страны Меркосур почти на 39%, или примерно на 49 миллиардов евро ежегодно. Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать созданию и сохранению сотен тысяч рабочих мест в странах Евросоюза.

Документ предусматривает постепенную отмену пошлин на значительную часть европейского экспорта, в частности агропродовольственной продукции и ключевых промышленных товаров – автомобилей, машин и фармацевтических изделий. Это позволит бизнесу ЕС ежегодно экономить до 4 миллиардов евро на таможенных платежах.

Отдельное внимание в соглашении уделено инвестициям в стратегические цепи поставок, укреплению экономической безопасности, а также поддержке зеленого и цифрового перехода в ЕС и странах Меркосур.

Что соглашение предусматривает для аграриев?

Для аграрного сектора ЕС соглашение открывает беспрецедентный доступ к рынкам Меркосур. Ожидается, что экспорт агропродовольственной продукции из Евросоюза может вырасти до 50%, в частности благодаря снижению тарифов на вино, спиртные напитки, молочную продукцию и оливковое масло. Также предусмотрена защита 344 географических указаний ЕС.

Обратите внимание! В то же время Евросоюз заложил ряд защитных механизмов для чувствительных отраслей, в частности тарифные квоты, юридически обязательные предохранители в случае резкого роста импорта, усиленный контроль за стандартами и фонд поддержки фермеров объемом 6,3 миллиарда евро, который должен заработать с 2028 года.

Соглашение содержит одни из самых амбициозных обязательств ЕС в сфере устойчивого развития, включая подтверждение Парижского климатического соглашения, соблюдением трудовых прав, принципов гендерного равенства и курсом на климатическую нейтральность до 2050 года.

Важно! Соглашение о международном партнерском сотрудничестве подлежит ратификации всеми государствами-членами ЕС в соответствии с национальными процедурами. Зато Временное торговое соглашение будет проходить ратификацию только на уровне ЕС, что потребует согласия Европейского парламента и решения Совета ЕС, после чего оно вступит в силу.

