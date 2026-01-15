Китайцы предлагают Канаде обмен

Китайские власти намерены предложить Канаде ослабление части ограничений на импорт рапса и продуктов его переработки в обмен на снижение тарифов на электромобили из Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, этот вопрос планируют обсудить во время официального визита премьер-министра Канады Марка Карни в Пекин на этой неделе.

Читайте также Такого не было со времен пандемии: торговля между Москвой и Пекином существенно сократилась

По информации собеседников, на переговорах также может идти речь об уменьшении пошлин на другие промышленные товары китайского производства. В то же время Министерство торговли Китая пока не прокомментировало эту информацию.

Ожидание возможного ослабления торговых барьеров уже повлияло на рынки. Фьючерсы на канадский рапс во вторник выросли на 2,8 процента – это самый высокий показатель за последние три недели. В то же время цены на соевое масло, которое является конкурентным продуктом, поднялись на 2,7 процента – максимум с сентября.

Возможное ослабление в торговых отношениях стран

Канадские чиновники заявили, что рассчитывают на определенный прогресс в снижении торговой напряженности, однако не ожидают быстрого компромисса по тарифам на электромобили. Автомобили и автозапчасти остаются одними из ключевых экспортных товаров Канады, хотя большая часть поставок идет в Соединенные Штаты Америки.

Обратите внимание! Торговое напряжение между странами обострилось в 2024 году, когда правительство тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо ввело стопроцентную пошлину на китайские электромобили, а также ограничения на импорт алюминия и стали. В ответ Китай ввел тарифы на канадский рапс, известный как канола, а впоследствии еще больше их усилил, фактически остановив торговлю объемом почти 4,9 миллиарда канадских долларов в год.

Несмотря на сигналы со стороны Пекина о готовности к "оттепели", возможное смягчение ограничений на электромобили вызывает сопротивление внутри Канады. Против этого выступают автопроизводители и ряд региональных лидеров, в частности премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд.

Важно! Визит Марка Карни в Китай стал первым для канадского премьер-министра за более чем восемь лет. Ожидается, что во время встреч с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином стороны обсудят вопросы торговли, энергетики, сельского хозяйства и международной безопасности, а также подпишут ряд документов, детали которых пока не разглашаются.

Китай увеличивает партии закупок сои из США