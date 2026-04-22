Спрос поддерживает цены на рапс

На экспортном рынке рапса в Украине сохраняется повышенный интерес к остаткам старого урожая, сообщает "АПК-Информ". Именно это стало ключевым драйвером роста цен – за неделю они прибавили около трех–пяти долларов США за тонну и достигли уровня 560–570 долларов США за тонну на условиях СРТ-порт.

В то же время активность торговли в направлении портов в апреле снизилась. Среди причин – сезонное затишье, а также осложнения логистики из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры. Это сдерживает темпы экспорта даже несмотря на выгодные цены.

На внутреннем рынке также наблюдается постепенное повышение стоимости рапса. Переработкой пока занимаются лишь отдельные предприятия, однако ожидается, что их количество в ближайшее время возрастет. Это связано с улучшением ситуации на рынке рапсового масла.

Новый урожай пока без активной торговли

Сегмент нового урожая рапса остается малоподвижным. Основной причиной является ограниченное предложение, а также неопределенность на глобальных рынках энергоносителей, которые непосредственно влияют на ценообразование.

Дополнительным фактором выступает рост спроса на биодизель, что поддерживает интерес к рапсу, но одновременно заставляет участников рынка занимать выжидательную позицию. Аграрии и трейдеры рассчитывают на дальнейшее укрепление цен, поэтому не спешат заключать контракты.

В итоге рынок остается в состоянии ожидания: спрос есть, но объемы торговли ограничены, а ключевые решения откладываются до более стабильной ситуации на мировых рынках.

