Попит підтримує ціни на ріпак

На експортному ринку ріпаку в Україні зберігається підвищений інтерес до залишків старого врожаю, повідомляє "АПК-Інформ". Саме це стало ключовим драйвером зростання цін – за тиждень вони додали близько трьох–п'яти доларів США за тонну і досягли рівня 560–570 доларів США за тонну на умовах СРТ-порт.

Водночас активність торгівлі у напрямку портів у квітні знизилася. Серед причин – сезонне затишшя, а також ускладнення логістики через посилення обстрілів портової інфраструктури. Це стримує темпи експорту навіть попри вигідні ціни.

На внутрішньому ринку також спостерігається поступове підвищення вартості ріпаку. Перероблюванням наразі займаються лише окремі підприємства, однак очікується, що їхня кількість найближчим часом зросте. Це пов'язано з покращенням ситуації на ринку ріпакової олії.

Новий урожай поки без активної торгівлі

Сегмент нового врожаю ріпаку залишається малорухливим. Основною причиною є обмежена пропозиція, а також невизначеність на глобальних ринках енергоносіїв, які безпосередньо впливають на ціноутворення.

Додатковим фактором виступає зростання попиту на біодизель, що підтримує інтерес до ріпаку, але водночас змушує учасників ринку займати вичікувальну позицію. Аграрії та трейдери розраховують на подальше зміцнення цін, тому не поспішають укладати контракти.

У підсумку ринок залишається в стані очікування: попит є, але обсяги торгівлі обмежені, а ключові рішення відкладаються до більш стабільної ситуації на світових ринках.

