Логістичні проблеми стримують ринок

На українському ринку кукурудзи зберігається нестабільна ситуація, попри відносно сталий рівень цін у глибоководних портах, повідомляє Barva Invest. Наразі індикативні показники коливаються в межах 214–217 доларів США за тонну на умовах DAP, однак фактичні ціни можуть відрізнятися залежно від обсягів партій та умов постачання.

Дивіться також Ізраїль прийняв судно з зерном – воно було доставлено з окупованих територій України

Ключовим фактором тиску на ринок залишається логістика. Через посилення атак на транспортну та енергетичну інфраструктуру знижується активність перевезень, особливо залізничних. Це обмежує можливості постачання зерна до портів і створює додаткові ризики для виконання контрактів.

Зверніть увагу! У таких умовах частина продавців утримується від активних відвантажень, очікуючи стабілізації ситуації. Це знижує ліквідність ринку та формує обережну поведінку всіх його учасників.

Зовнішні ринки не дають чітких сигналів

Світовий ринок кукурудзи наразі також не демонструє однозначного тренду. Цінові коливання переважно залежать від новинного фону, зокрема геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, ф'ючерсні контракти на кукурудзу з поставкою у грудні в Чикаго частково відіграли попереднє падіння, піднявшись до рівня 188,2 долара США за тонну (зростання на 3 долари США за тонну). Водночас листопадовий контракт на європейській біржі Euronext торгується біля позначки 240,1 долара США за тонну.

Важливо! Попри певне відновлення котирувань, глобальний ринок залишається чутливим до зовнішніх факторів, що не дозволяє сформувати стабільний ціновий тренд.

Порти знижують ціни на ячмінь: аграрії не поспішають продавати