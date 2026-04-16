Слабкий попит тисне на ціни

За даними "АПК-Інформ", основним чинником зниження вартості ячменю став невисокий попит з боку експортерів. Частина компаній тимчасово призупиняє закупівлі та очікує розвитку ситуації з новим урожаєм у Північній півкулі.

Водночас українські аграрії не поспішають знижувати ціни пропозиції. Виробники розраховують на можливе покращення кон’юнктури й стримують продажі, що обмежує обсяги зерна на ринку.

Зверніть увагу! Додатковий фактор тиску – конкуренція на зовнішніх ринках. Хоча Китай залишається активним покупцем, високий рівень конкуренції між постачальниками знижує цінові очікування.

Ціни в портах продовжують просідати

У портах Великої Одеси закупівельні ціни на фуражний ячмінь знизилися на 2 – 6 доларів США за тонну і станом на 15 квітня становлять 210 – 220 доларів США за тонну на умовах CPT-порт.

У дунайських портах падіння було дещо меншим – у межах 2 – 4 доларів США за тонну, до рівня 210 – 218 доларів США за тонну на тих самих умовах.

Важливо! Таким чином, навіть за обмеженої пропозиції ринок залишається під тиском попиту, і подальша цінова динаміка значною мірою залежатиме від активності експортерів та перспектив нового врожаю.

