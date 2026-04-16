Слабый спрос давит на цены
По данным "АПК-Информ", основным фактором снижения стоимости ячменя стал невысокий спрос со стороны экспортеров. Часть компаний временно приостанавливает закупки и ожидает развития ситуации с новым урожаем в Северном полушарии.
В то же время украинские аграрии не спешат снижать цены предложения. Производители рассчитывают на возможное улучшение конъюнктуры и сдерживают продажи, что ограничивает объемы зерна на рынке.
Обратите внимание! Дополнительный фактор давления – конкуренция на внешних рынках. Хотя Китай остается активным покупателем, высокий уровень конкуренции между поставщиками снижает ценовые ожидания.
Цены в портах продолжают проседать
В портах Большой Одессы закупочные цены на фуражный ячмень снизились на 2 – 6 долларов США за тонну и по состоянию на 15 апреля составляют 210 – 220 долларов США за тонну на условиях CPT-порт.
В дунайских портах падение было несколько меньшим – в пределах 2 – 4 долларов США за тонну, до уровня 210 – 218 долларов США за тонну на тех же условиях.
Важно! Таким образом, даже при ограниченном предложении рынок остается под давлением спроса, и дальнейшая ценовая динамика в значительной степени будет зависеть от активности экспортеров и перспектив нового урожая.
Фуражная кукуруза дешевеет: почему трейдеры снижают закупочные цены?
Закупочные цены на фуражную кукурузу в украинских портах снижаются из-за глобальных рыночных тенденций и уменьшения закупочной активности.
Цены спроса на кукурузу в портах Большой Одессы и Дуная составляют 210–218 долларов США за тонну, что на 1–2 доллара США меньше, чем на прошлой неделе.