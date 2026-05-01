ЕС наращивает экспорт зерновых культур

В 2025/26 маркетинговом году страны Европейский Союз существенно увеличили объемы экспорта зерновых, сообщает "АПК-Информ". По оценкам Европейская комиссия, общие поставки с начала сезона уже достигли 32,7 миллиона тонн, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.

Наиболее динамичный рост продемонстрировал ячмень. По состоянию на 24 апреля его экспорт достиг 7,95 миллиона тонн, что примерно на 80 процентов превышает показатели прошлого сезона.

Положительная динамика наблюдается и на рынке пшеницы. Объемы экспорта этой культуры почти достигли 19,28 миллиона тонн, что на 6 процентов больше в годовом измерении.

Кукуруза теряет позиции на внешних рынках

В то же время экспорт кукурузы из Евросоюза демонстрирует противоположную тенденцию. За отчетный период поставки сократились на 23 процента – до 1,5 миллиона тонн.

Аналитики отмечают, что структура экспорта меняется под влиянием глобальной конъюнктуры и спроса на отдельные культуры. При этом общие показатели остаются положительными благодаря росту поставок ячменя и пшеницы.

В Европейской комиссии также уточняют, что статистика по отдельным странам, в частности Франции, Греции, Болгарии и Ирландии, может быть неполной, поэтому окончательные объемы экспорта могут быть еще выше.

Экспорт сои и рапса по-новому: что меняет правительство и кого это коснется?

В Украине планируют обновить правила экспорта сои и рапса для более прозрачного мониторинга происхождения продукции и контроля переходных остатков.

Новые правила включают верификацию производителей в Государственном аграрном реестре для беспошлинного экспорта и установление предельных уровней урожайности.

Ожидается, что такие изменения помогут избежать злоупотреблений и обеспечат, чтобы льготами на беспошлинный экспорт пользовались только те агропроизводители, которые действительно самостоятельно вырастили продукцию.