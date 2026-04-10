Мировые факторы давят на цены

Данные "АПК-Информ" свидетельствуют, что с начала недели в украинских портах наблюдается постепенное снижение цен на фуражную кукурузу. Тенденция соответствует общей ситуации на мировых рынках.

Ключевым фактором стало падение котировок на глобальном уровне, что, в свою очередь, связано с колебаниями на энергетических рынках. Дополнительно повлияло то, что трейдеры уже закрыли часть ранее заключенных контрактов, поэтому срочной потребности в новых закупках пока нет.

Предложение ограничено, но аграрии не спешат продавать

Несмотря на снижение цен, более резкому падению мешает сдержанное предложение зерна. Аграрии не спешат реализовывать кукурузу, откладывая продажи на период после праздников.

По состоянию на 8 апреля в портах Большой Одессы и Дуная цены спроса на фуражную кукурузу составляют 210–218 долларов США за тонну и 208–215 долларов США за тонну на условиях CPT-порт соответственно. Это на 1–2 доллара США за тонну меньше, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! В то же время цены предложения остаются несколько выше – в пределах 219–221 доллара США за тонну, что свидетельствует об осторожной позиции продавцов и ожидания лучшей конъюнктуры.

