Рапс как источник горючего: каков потенциал Украины?

Украина способна покрывать значительную часть потребностей в топливе за счет собственного агросектора, сообщает "Коммерсант украинский". Речь идет прежде всего о производстве биодизеля из рапса, который уже выращивается в больших объемах.

Смотрите также Новый импульс для рапса: цены растут на фоне глобальных факторов

Об этом заявил Александр Захарчук, представитель Института аграрной экономики. По его словам, с одного гектара рапса можно получить более одной тонны биотоплива.

С учетом того, что посевные площади этой культуры в Украине превышают один миллион гектаров, потенциал производства является значительным. Для сравнения, ежегодная потребность аграрного сектора в дизельном топливе составляет около 0,9–1,0 миллиона тонн.

Европа перерабатывает, а Украина только экспортирует

Сейчас Украина остается одним из ключевых поставщиков рапса на рынок Европейского Союза. В то же время основная добавленная стоимость формируется уже за рубежом.

В странах ЕС биодизель является важной составляющей энергетического сектора, а рапсовое масло – главным сырьем для его производства. Его доля в структуре жидкого биотоплива достигает 70–80%. Среди лидеров по производству такого топлива – Германия, где активно перерабатывают импортируемое украинское сырье.

В Украине же это направление только развивается. По словам эксперта, существуют отдельные малые и средние предприятия, которые производят биодизель из рапсового масла, однако их мощности ограничиваются несколькими десятками тонн в сутки. Поэтому несмотря на значительный сырьевой потенциал, масштабное производство топлива внутри страны пока не налажено.

Биотопливный бум подтолкнул рапс: цены держатся довольно высокие