Рапс дорожает на фоне глобальных факторов

На экспортном рынке Украины цены на рапс демонстрируют восходящую динамику, сообщает "АПК-Информ". Рост котировок связан прежде всего с подорожанием нефти, а также общим подъемом цен в сегменте масличных культур на мировых рынках.

По состоянию на сейчас цены спроса в украинских портах достигли уровня 552–565 долларов США за тонну на условиях СРТ-порт для продукции без генетически модифицированных организмов. Такая динамика свидетельствует об активизации интереса со стороны трейдеров и переработчиков.

Параллельно растут и цены на рапс нового урожая. Они добавили еще 5–7 долларов США за тонну на фоне новостей о возможном увеличении производства биодизеля в Европейском Союзе, где активно используют рапсовое масло.

Интересно! В целом рынок остается чувствительным к глобальным энергетическим тенденциям, что и в дальнейшем может поддерживать цены на масличные культуры, в частности рапс.

