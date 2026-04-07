Рапс дорожает на фоне глобальных факторов
На экспортном рынке Украины цены на рапс демонстрируют восходящую динамику, сообщает "АПК-Информ". Рост котировок связан прежде всего с подорожанием нефти, а также общим подъемом цен в сегменте масличных культур на мировых рынках.
По состоянию на сейчас цены спроса в украинских портах достигли уровня 552–565 долларов США за тонну на условиях СРТ-порт для продукции без генетически модифицированных организмов. Такая динамика свидетельствует об активизации интереса со стороны трейдеров и переработчиков.
Параллельно растут и цены на рапс нового урожая. Они добавили еще 5–7 долларов США за тонну на фоне новостей о возможном увеличении производства биодизеля в Европейском Союзе, где активно используют рапсовое масло.
Интересно! В целом рынок остается чувствительным к глобальным энергетическим тенденциям, что и в дальнейшем может поддерживать цены на масличные культуры, в частности рапс.
Биотопливный бум подтолкнул рапс: цены держатся довольно высокие
Мировой спрос на рапс вырос из-за интереса к биотопливу, но темпы торговли остаются умеренными из-за сезонных факторов и неопределенности на рынках.
Цены на рапс в Украине остаются стабильно высокими, но неопределенность в США сдерживает глобальный спрос на растительные масла.