Ріпак дорожчає на фоні глобальних факторів

На експортному ринку України ціни на ріпак демонструють висхідну динаміку, повідомляє "АПК-Інформ". Зростання котирувань пов'язане передусім із подорожчанням нафти, а також загальним підйомом цін у сегменті олійних культур на світових ринках.

Станом на зараз ціни попиту в українських портах досягли рівня 552–565 доларів США за тонну на умовах СРТ-порт для продукції без генетично модифікованих організмів. Така динаміка свідчить про активізацію інтересу з боку трейдерів та переробників.

Паралельно зростають і ціни на ріпак нового врожаю. Вони додали ще 5–7 доларів США за тонну на тлі новин про можливе збільшення виробництва біодизеля в Європейському Союзі, де активно використовують ріпакову олію.

Цікаво! Загалом ринок залишається чутливим до глобальних енергетичних тенденцій, що й надалі може підтримувати ціни на олійні культури, зокрема ріпак.

