Світові фактори тиснуть на ціни

Дані "АПК-Інформ" свідчать, що з початку тижня в українських портах спостерігається поступове зниження цін на фуражну кукурудзу. Тенденція відповідає загальній ситуації на світових ринках.

Ключовим чинником стало падіння котирувань на глобальному рівні, що, своєю чергою, пов'язано з коливаннями на енергетичних ринках. Додатково вплинуло те, що трейдери вже закрили частину раніше укладених контрактів, тому термінової потреби в нових закупівлях наразі немає.

Пропозиція обмежена, але аграрії не поспішають продавати

Попри зниження цін, більш різкому падінню заважає стримана пропозиція зерна. Аграрії не поспішають реалізовувати кукурудзу, відкладаючи продажі на період після свят.

Станом на 8 квітня в портах Великої Одеси та Дунаю ціни попиту на фуражну кукурудзу становлять 210–218 доларів США за тонну та 208–215 доларів США за тонну на умовах CPT-порт відповідно. Це на 1–2 долари США за тонну менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Водночас ціни пропозиції залишаються дещо вищими – у межах 219–221 долара США за тонну, що свідчить про обережну позицію продавців і очікування кращої кон'юнктури.

