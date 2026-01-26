Хто купив найбільше українських яєць?

У листопаді 2025 року українські виробники експортували 156,7 мільйона штук яєць, повідомляє Союз птахівників України. Загальна сума експортованої продукції склала 20,9 мільйона доларів США.

За оцінками фахівців Державної митної служби України, у порівнянні з листопадом 2024 року обсяги експорту зросли на 30,6 відсотка. Найбільші партії українських яєць у цей період були поставлені до Великої Британії – 31,4 мільйона штук, Іспанії – 29,9 мільйона штук та Ізраїлю – 17,7 мільйона штук.

Загалом за січень–листопад 2025 року Україна експортувала 1,88 мільярда яєць. Експортна виручка за одинадцять місяців становила 180 мільйонів доларів США, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Ключовими імпортерами українських яєць у 2025 році залишалися Іспанія з часткою 15,6 відсотка, Велика Британія – 11,8 відсотка та Чехія – 10,5 відсотка.

